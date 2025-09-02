Nuova Aprilia RSV4 X 2026, verrà presentata il 5 settembre!

Aprilia RSV X 2026 - La tappa del Montmelò del Motomondiale si avvicina e c'è già motivo per essere impazienti. Aprilia ha dichiarato ufficialmente che venerdì 5 settembre, alle ore 19, rivelerà nel paddock del circuito una nuova moto che sarà costruita in edizione limitata, che chiama ''X''. Noi immaginiamo si tratti di una nuova versione della RSV4, che già in passato è stata costruita in edizioni limitate ''solo pista'' chiamate appunto ''X''. In effetti è stato di recente avvistato il protitipo di una supersportiva Aprilia, sulla pista di Cremona. Le foto a corredo di questo articolo sono estrapolate da un video che è circolato sui social. Si nota per la nuova moto un consistente utilizzo di soluzioni aerodinamiche e un doppio scarico in stile MotoGP. Non resta che aspettare qualche giorno...

Aprilia RSV4 X 2026

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 02/09/2025