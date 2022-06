Prova anche tu l'Aprilia Tuareg nel suo elemento naturale

Intrigati dall'enduro? La nuova Aprilia Tuareg Experience è una meravigliosa opportunità per avvicinarsi alla guida in fuoristrada, effettuare in prima persona un completissimo test ride della nuova Tuareg 660 o concedersi un intero weekend all'insegna dell'avventura. Tutto fa capo alla nuova base che la Casa di Noale ha appositamente allestito nel borgo medioevale di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, dove un'antica fucina è stata ristrutturata per trasformarsi nella Tuareg House. Da qui partiranno le attività della tuareg Experience, in collaborazione con gli istruttori di Enduro Republic. Di seguito i tre programmi proposti: le prenotazioni sul sito ufficiale Aprilia.

Tuareg Training è un corso di off-road adattabile a ogni livello di partecipante grazie alla forma one-to-one

L'off-road realmente alla portata di tutti: Tuareg Training è uno speciale corso di guida offroad che si adatta alle capacità di guida dei partecipanti, grazie all'esclusiva formula che prevede anche la possibilità di lezioni individuali one-to-one con l'istruttore. Teatro delle lezioni sono gli scenari dell'appennino piacentino, in sella alle Aprilia Tuareg 660. I costi vanno dai 450 euro del corso individuale ai 400 euro nel caso di corso con due partecipanti, fino a 350 euro a persona per gruppi di 3 o più (perché non farlo con i vostri amici? Io ve la butto lì...). Se poi alla lezione vi presentate in sella alla vostra Aprilia Tuareg 660, avete diritto a uno sconto di 200 euro. I corsi sono in programma tutto l’anno, nel fine settimana: venerdì, sabato o domenica.

Tuareg Freeride sono test drive con accompagnatore della durata di una giornata

TUAREG FREERIDE: I TEST RIDE

I Tuareg Freeride sono test ride panoramici con accompagnatore che, nel corso di una giornata, vi porteranno a scoprire le doti dell'Aprilia Tuareg 660 su fondi di ogni natura: strade bianche, piste, carrarecce, ma anche strade asfaltate nascoste e tortuose. Come nel caso dei programmi Training, i Freeride sono in programma tutto l'anno, dal venerdì alla domenica. Il costo di una giornata individuale è pari a 450 euro, 400 euro nel caso di due partecipanti e 350 euro a persona per gruppi di 3 o più. È possibile partecipare al Freeride con la propria Aprilia Tuareg 660 e in tal caso viene applicato uno sconto di 200 euro.

Tuareg Bivuac è una due giorni in sella alle Tuareg 660 con pernotto in tenda

Tuareg Bivouac è la proposta più avventurosa: due giornate in sella a Tuareg 660 attraverso le vallate nascoste dell’entroterra piacentino, con pernotto in tenda in un bivacco segreto, dove la cena è preparata sulle braci. L’assistenza al seguito assicura sempre un pronto intervento in caso di necessità, oltre a provvedere al trasporto di bagagli, tenda e tutta l’attrezzatura da campeggio. Il costo della due giorni è pari a 750 euro o 400 euro in caso di partecipazione con la propria Aprilia Tuareg 660.



Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/06/2022