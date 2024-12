Aprilia RSV4 X ex3ma, esauriti tutti i 30 esemplari in 76 giorni

Ve la ricordate la Aprilia RSV4 X ex3ma, la RSV4 più sofisticata mai prodotta e la più simile a una vera MotoGP, con tanto di carene con effetto suolo, di cui vi abbiamo raccontato tutto, ma proprio tutto, non molte settimane fa? Ecco la moto – dal prezzo di 80.000 euro, IVA esclusa – presentata in occasione del Gran Premio di MotoGP dell’Emilia-Romagna lo scorso settembre, ha registrato un grande successo, esaurendo tutti i 30 esemplari in appena 76 giorni.

Aprilia RSV4 X ex3ma

VEDI ANCHE

QUASI UNA MOTOGP Dunque, tutti gli appassionati (facoltosi, aggiungerei) non si sono lasciati scappare una moto in edizione limitata che fa della livrea celebrativa Perla Nera in omaggio al primo titolo mondiale 250cc conquistato da Max Biaggi nel 1994 un elemento assolutamente distintivo. A questo ci aggiungiamo poi un pacchetto tecnico di assoluto rilievo (come anticipato è quasi una MotoGP), ed ecco che il gioco è fatto; ricordiamo tra l'altro che non è una moto omologata per l'uso in strada, ma solo ed esclusivamente per l'utilizzo in pista.

Aprilia RSV4 X ex3ma

PROGETTO X E con questo sold out, prosegue in Casa Aprilia il successo della serie X, un progetto iniziato nel 2019 con la RSV4 X e la Tuono X, continuando nel 2022 con la più evoluta RSV4 X Trenta. Tutti modelli fuori dall'ordinario, ciascuno rappresentato dalla ''X'' che identifica il ''massimo in termini di tecnologia e prestazioni raggiungibili su una moto in vendita al pubblico''.