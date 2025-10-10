Aprilia: la RSV4 X-GP va a ruba, venduti tutti i trenta esemplari

Quattordici giorni. Tanto è bastato ad Aprilia per vendere la sua RSV4 X-GP, l'ultima evoluzione della supersportiva di Noale e anche la più preziosa, visti i contenuti da MotoGP.

Aprilia RSV4 X-GP con i piloti Lorenzo Savadori, Marco Bezzecchi e Jorge Martin

L'RSV4 X-GP è l'ultima delle moto più incredibili che Aprilia abbia creato in questi anni. Prima di lei, infatti, ci sono state RSV4 X, poi RSV4 XTrenta e infine RSV4 X ex3ma lo scorso anno. Stavolta la Casa di Noale si è superata, introducendo per la prima volta al mondo su una moto derivata di serie, leg e tail wings, soluzioni aerodinamiche presenti sulla RS-GP che corre nel Motomondiale. Tra le altre peculiarità della RSV4 X-GP il supporto sella strutturale in carbonio, per 165 kg di peso e 238 CV di potenza massima (+18 rispetto alla RSV4 1100 Factory che ho provato). Nonostante un prezzo di 90.000 + IVA – circa 110.000 euro – Aprilia non ha fatto alcuna fatica a vendere le 30 moto in tempo record, con le richieste di prenotazione che hanno superato ampiamente il numero di moto disponibili.

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing: “X si conferma per Aprilia Racing un brand esclusivo e di nicchia, con un potenziale enorme. Aprilia Racing è sinonimo di innovazione e ci riempie di orgoglio vedere che, anche a livello strategico e di prodotto, abbiamo creato un brand iconico e un nuovo genere di moto assolutamente esclusive, pensate in particolare per gli appassionati della pista”.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/10/2025