Aprilia All Stars 2025: in ventimila per la grande festa di Noale a Misano

Aprilia All Stars 2025, alla sua quinta edizione, è stata un successo: più di ventimila persone da tutta Europa per celebrare le moto di Noale, i suoi campioni di ieri e di oggi, in una festa incredibile al Misano World Circuit Marco Simoncelli. C'eravamo anche noi di Motorbox, ora vi raccontiamo come è andata.

Aprilia All Stars 2025: la festa, la gara con i piloti MotoGP

Aprilia All Stars 2025: Aprilia Racing riunita con l'ambassador Max Biaggi

Una festa, quella di Aprilia All Stars 2025, resa ancor più grande dalla vittoria, lo scorso weekend, di Marco Bezzecchi in sella alla RS-GP, la prima per il pilota riminese con la Casa di Noale e la numero 299 di Aprilia nel Motomondiale, un successo che consolida la Casa come la più vincente dei GP. Non solo il ''Bez'', ma anche Lorenzo Savadori e Raul Fernandez, per non parlare del campione del mondo Jorge Martin.

Durante l'All Stars, attesissimo il momento in pista con la Race of Stars, la gara a coppie: tutti con le Aprilia RS 660 Factory 2025, partenza in stile Le Mans per 11 giri di bagarre e, a scombussolare le carte in tavola, due cambi pilota: all fine è stata la coppia formata da Bezzecchi e Corradini, davanti a Kevin Calia e The A (il pilota misterioso di Aprilia). Sul podio anche Raul Fernandez in coppia con Emily Bondi, risultata alla fine la migliore delle tre ragazze al via. Le altre erano la vicecampionessa mondiale Maria Herrera – che ha avuto un problema alla leva del cambio – e Roberta Ponziani.

Aprilia All Stars 2025: le RS 125 e 250 GP e le Aprilia RS-GP

Aprilia All Stars 2025: Bezzecchi festeggia la vittoria con la RS 660 Factory

Dentro il ricco programma di Aprilia All Stars 2025 ha trovato spazio anche il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance che ha visto l'ingresso di un ospite speciale, Loris Capirossi che alla sua prima sulla Moto Guzzi V7 in versione Trofeo, ha corso da protagonista, siglando il giro veloce.

Non potevano mancare anche le storiche Aprilia da GP, le 125 e 250 2 tempi, dominatrici delle loro classi nel Motomondiale, con Marco Bezzecchi in sella alla RS 250, ma anche le Aprilia RS-GP protagoniste in MotoGP come ad Aprilia All Stars.

Aprilia All Stars 2025: i test ride

Aprilia All Stars 2025 è stata anche l'occasione per tanti appassionati di toccare con mano le loro moto preferite durante i test ride su strada, con tutta la gamma stradale Aprilia protagonista, dalla novità assoluta Tuono 457 fino alle grandi RSV4 e Tuono V4, passando per le RS 457 e RS 660 Factory.

Una Tuono 457, la nuova naked sportiva di Aprilia, è anche andata a sorteggio tra tutti i partecipanti alla festa che si erano iscritti al concorso. Sul finire di giornate, infine, la grande parata, con i piloti Aprilia Racing centinaia di Aprilia in pista ha chiuso una edizione memorabile di Aprilia All Stars.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/06/2025