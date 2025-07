Aprilia RS 125 GP Replica: ecco la moto per i giovani emuli del Bez!

Aprilia presenta la RS 125 GP Replica, la moto per i giovani 16enni con patente A1 che vogliono emulare Bezzecchi e la sua scia positiva con la RS-GP (qui le pagelle della gara di Assen). La piccola sportiva si tinge dei colori Aprilia MotoGP ma guadagna anche una dotazione più ricca: scopriamo le novità della RS 125 GP Replica 2025.

Aprilia RS 125 GP Replica 2025

La nuova RS 125 GP Replica si fa notare non solo per la colorazione racing, ispirata a quella delle RS-GP di Savadori, Martin e Bezzecchi, ma anche per un allestimento di serie più ricco: la GP si distinguei infatti per forcellone e telaio in alluminio sono verniciati di nero opaco, coprisellino monoposto e cambio elettronico QuickShift. Confermato il resto della dotazione tecnica, col motore Euro 5+ capace di 15 CV a 10.500 giri/min e 11,5 Nm a 8.500 giri/min, l'ABS a due canali sviluppato con Bosch dotato di sistema antiribaltamento e il traction control (disattivabile).

Aprilia RS 125 GP Replica 2025: disponibilità e prezzo

La nuova RS 125 GP Replica 2025 è disponibile nei concessionari Aprilia con un prezzo di 5.899 euro, vale a dire 200 euro in più della RS 125 ''standard''. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Aprilia, cliccando qui. Se invece volete conoscere meglio come va la RS 125, qui trovate la nostra ultima comparativa con le ottavo di litro.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/07/2025