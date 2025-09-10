Aprilia presenta l'SR GT Replica 2025, come le RS-GP di Martin e Bezzecchi

Aprilia presenta SR GT Replica 2025, scooter che si ispira alle RS-GP che corrono in MotoGP con Martin e Bezzecchi: novità e prezzi

Aprilia SR GT Replica 2025 è lo scooter che riprende la livrea delle RS-GP che corrono in MotoGP con Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Scopriamo come cambia lo scooter rispetto alla versione ''standard'' e quali sono i prezzi delle due motorizzazioni disponibili.

Aprilia SR GT Replica 2025: novità

Aprilia SR GT Replica 2025 si distingue per la colorazione nero opaco arricchita dalle grafiche rosse e viola che caratterizzano le carene della Aprilia RS-GP del team ufficiale Aprilia Racing e per i cerchi ruota verniciati in nero, mentre il canale del cerchio anteriore riporta un dettaglio rosso a contrasto. Anche gli pneumatici dell'SR GT Replica 2025 sono con battistrada stradale dal disegno sportivo, in luogo delle coperture “all terrain” lievemente tassellate degli altri SR GT in gamma.

Aprilia SR GT Replica 2025: motore

Niente motore V4 come per la RS-GP, gli SR GT Replica 2025 confermano i motori i-get Euro 5+ con iniezione elettronica, distribuzione a 4 valvole e raffreddamento a liquido. Il motore 125 cc eroga 15 CV a 8.900 giri e una coppia di 12 Nm a 6.750 giri, mentre il motore del 200 ha una cilindrata di 174 cc ed eroga oltre 17,5 CV a 8.650 giri e una coppia di 16,5 Nm a 7.000 giri.

Aprilia SR GT Replica 2025: i prezzi

SR GT Replica 2025 è disponibile presso i concessionari Aprilia con prezzi di 4.549 euro per il 125 e 4.849 euro per il 200.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/09/2025