Piaggio Medley 200 2025: ecco il prezzo dello scooter italiano

Il Piaggio Medley 200 Euro 5+ rappresenta l'anello di congiunzione tra l'entry level Liberty (qui la prova video) e i top di gamma Beverly nella gamma degli scooter a ruota alta della Casa di Pontedera. Per il 2025, la cilindrata 150 viene mandata ''in pensione'' sostituita dal nuovo monocilindrico raffreddato a liquido omologato Euro 5+, vi rimando all'articolo di Michele per scorpire tutte le novità introdotte e la scheda tecnica. Scopriamo insieme, invece, in quante versioni arriverà sul mercato e a che prezzo.

Piaggio Medley e Medley S: le differenze tra le due versioni

Piaggio Medley S 200 in Blu Ardesia

Il nuovo Piaggio Medley 200 è disponibile neu due allestimenti ormai tradizionali per gli scooter italiani: la versione standard e la più rifinita e tecnologica S. Si tratta di differenze prettamente estetiche, in dettaglio:

Piaggio Medley 200: predilige l'eleganza

Definirla versione ''base'' sarebbe un po' ingiusto, il Medley 200 (e basta) è probabilmente più indicato a chi cerca uno stile sobrio ed elegante. Caratteristiche che vengono enfatizzate da colorazioni sobrie, come il Grigio Astrale o il Nero Abisso, abbinate a dettagli in alluminio, presenti sui cerchi e sul maniglione del passeggero.

Piaggio Medley S 200: sportività e tecnologia

Per chi all'eleganza preferisce un look più dinamico, la versione Medley S potrebbe essere quella da scegliere. Si caratterizza per le finiture nere con accenti blu e una dotazione tecnologica avanzata. Sull'allestimento top di gamma, infatti, la connettività Bluetooth Piaggio MIA è di serie e consente il collegamento tra scooter e smartphone.

Colori disponibili:

Nero Meteora (opaco)

Bianco Luna

Blu Ardesia (opaco)

Oro Opaco

Prezzo e Disponibilità del Piaggio Medley 200

Piaggio Medley S 200 in nero

Il Piaggio Medley 200 Euro 5+ è già disponibile presso i concessionari autorizzati, con un prezzo di partenza di 3.899 Euro (franco concessionario). Questa gamma offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per chi cerca uno scooter potente, versatile e conforme alle normative ambientali più recenti.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 19/03/2025