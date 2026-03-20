BMW S 1000 XR, nuovo look in arrivo: il crossover potrebbe cambiare così

Pare siano in arrivo novità per BMW S 1000 XR e M 1000 XR. Infatti, come riportano i colleghi tedeschi di Motorrad, in Australia la casa tedesca ha omologato nuovamente questi modelli e dai documenti è emersa un'immagine che va probabilmente a svelare i cambiamenti estetici che saranno introdotti con il Model Year 2027.

Un nuovo look per le BMW S 1000 XR e M 1000 XR

L'immagine appare in bassa risoluzione ma sfruttando l'AI è possibile migliorala per poter osservare meglio le novità in arrivo. Dunque, pare che questo sarà il nuovo look della BMW S 1000 XR, con una serie di novità che riguarderanno essenzialmente il frontale che è stato ridisegnato. Dunque, basta fanali sdoppiati. Al loro posto troveremo un unico faro centrale tra due lunghi convogliatori d'aria. La carena sembra essere più ampia intorno ai cockpit e questo dovrebbe garantire una maggiore protezione aerodinamica. Anche il parabrezza appare più esteso rispetto a quello del modello attuale.

BMW S 1000 XR 2027

La moto presenta pure una nuova carenatura laterale che va a coprire ancora di più la parte superiore del motore e si protende ulteriormente verso la sella, sottolineando così il carattere sportivo del crossover. Da un certo punto di vista ricorda in qualche modo quella delle ultime due generazioni della naked S 1000 R. Rivista anche la parte posteriore che sembra essere adesso più aerodinamica. Il silenziatore del sistema di scarico appare adesso notevolmente più grande.

BMW S 1000 XR 2027 (alta risoluzione con AI)

I motori non cambiano

Stando ai documenti di omologazione, i motori non cambiano e pure i livelli di potenza sono sempre i medesimi. Dunque, il quattro cilindri da 999 cc della S 1000 XR eroga ancora 170 CV a 11.000 giri/min. Andando avanti, la M 1000 XR eroga i suoi 201 CV a 12.750 giri/min. Il peso? 227 kg per la S 1000 XR e 223 kg per la M 1000 XR.

Quando arrivano?

Dunque, se queste sono davvero le novità in arrivo per BMW S 1000 XR e M 1000 XR, quando saranno annunciate per il mercato europeo? Le informazioni, come detto, arrivano da documenti di omologazione dell'Australia. Se davvero si tratterà dei prossimi Model Year, è possibile un debutto commerciale per l'autunno. Presto, ovviamente, per parlare dei prezzi. Ricordiamo in ogni caso che attualmente in Italia queste moto partono da, rispettivamente, 20.270 euro e 27.100 euro.

Fonte: Motorrad

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026