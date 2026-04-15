BMW Motorrad - Se stai valutando l'acquisto di una tra F 900 R, F 900 XR, F 900 GS e F 800 GS, e ti piace il nero come colorazione, potrebbe essere arrivato il momento giusto per entrare in concessionaria e fare il grande passo. La Casa di Monaco ha infatti avviato una promozione su questi modelli valida fino a fine anno, che prevede per le colorazioni Triple Black (F 900 R, XR e F 800 GS) e Black Storm (F 900 GS) quotazioni ribassate e l'inclusione nel prezzo di acquisto di alcuni optional. Ecco il dettaglio.

F 900 R | Prezzo: 8.750 euro chiavi in mano. Optional inclusi nel prezzo: cambio elettronico bidirezionale e modalità di guida Pro, per un valore di 1.750 euro.

BMW, in promozione F 900 R, F 900 XR, F 900 GS e F 800 GS. In foto, la F 900 R

F 900 XR | Prezzo: 10.900 euro chiavi in mano. Optional inclusi nel prezzo: cambio elettronico bidirezionale e modalità di guida Pro, per un valore di 2.200 euro.

BMW, in promozione F 900 R, F 900 XR, F 900 GS e F 800 GS. In foto, la F 900 XR

F 800 GS | Prezzo: 9.900 euro chiavi in mano. Optional inclusi nel prezzo: cambio elettronico bidirezionale e modalità di guida Pro, per un valore di 2.140 euro.

BMW, in promozione F 900 R, F 900 XR, F 900 GS e F 800 GS. In foto, la F 800 GS

F 900 GS | Prezzo: 12.300 euro chiavi in mano. Optional inclusi nel prezzo: pacchetto Dynamic (cambio elettronico bidirezionale e modalità di guida Pro), per un valore di 2.820 euro.

BMW, in promozione F 900 R, F 900 XR, F 900 GS e F 800 GS. In foto, la F 900 GS

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