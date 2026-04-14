BMW R 12 G/S: spenderesti 6.000 euro per renderla inarrestabile?

La BMW R 12 G/S è una moto dal fascino indiscutibile e, come ha avuto modo di provare in prima persona Michele, è anche piacevole da guidare, che sia su asfalto o in fuoristrada. Ma si sa, noi motociclisti siamo delgli ''animali incontentabili'' e proprio per questa specie particolare Andreani - importatore ufficiale di Öhlins (e non solo) in Italia - ha messo a punto un kit sospensioni per la classic enduro bavarese che, per loro ammissione, la rederebbe ancor più efficace in ogni situazione.

Un ''capriccio'' da 6k

La forcella NIX 30 aggiunge 20 mm di escursione rispetto a quella di serie

Il kit proposto da Andreani prevede l'azione combinata di una forcella Öhlins e dell'ammortizzatore posteriore S46DR1LS, quest'ultimo messo a punto direttamente dai tecnici Andreani in diverse configurazioni. La preparazioni si avvale di componentistica di ottimo livello e dell'esperienza pluriennale dei tecnici italiani nella messa a punto delle sospensioni, ma il ''gioco'' non è affatto economico:

Forcella: Öhlins Nix 30 completamente regolabile in compressione, estensione e precarico molla e caratterizzata da steli con trattamento TIN colore oro. Escursione maggiorata a 230 mm (+20 mm rispetto alla originale), steli da 48 mm (plug&play), 890 mm di lunghezza.

Prezzo: 3.945 euro + IVA

completamente regolabile in compressione, estensione e precarico molla e caratterizzata da steli con trattamento TIN colore oro. Escursione maggiorata a 230 mm (+20 mm rispetto alla originale), steli da 48 mm (plug&play), 890 mm di lunghezza. Monoammortizzatore: corpo mono da 46 mm, pressurizzato in azoto con stelo da 16 mm, regolabile in estensione, interasse e precarico molla tramite registro idraulico remoto.

Prezzo: 1.070 euro + IVA

Il prezzo del kit è dunque di 6.018 euro IVA inclusa, che devono essere aggiunti ad una moto che di listino parte a 17.000 euro. Insomma, si tratta di un bello sfizio, a questo punto sarei davvero curioso di guidarne una per capire la differenza con la già valida base di partenza.

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