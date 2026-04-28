Nuova BMW F 450 GS: test ride dedicati all'EICMA Riding Fest 2026

EICMA Riding Fest 2026 è pronta ad aprire i battenti. La grande festa dedicata al mondo delle due ruote organizzata da EICMA si terrà questo weekend e precisamente dal primo al tre maggio. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli diventerà quindi un vero e proprio ''paradiso'' per tutti i motociclisti. Tre giornate all'insegna della passione motociclistica in cui saranno presenti molteplici marchi tra cui BMW Motorrad che sfrutterà questo importante palcoscenico per mostrare al pubblico la nuova BMW F 450 GS che abbiamo avuto modo di provare da poco.

BMW F 450 GS

Test ride dedicati con la nuova adventure bike

La nuova F 450 GS è una moto facile, versatile e accessibile, pensata soprattutto per i possessori della patente A2. La casa tedesca non si limiterà a mostrare ai presenti la nuova adventure bike. Infatti, i partecipanti avranno la possibilità di salire in sella alla moto e metterne alla prova su strada le caratteristiche, attraverso test ride dedicati. L’EICMA Riding Fest 2026 sarà la prima occasione per conoscere da vicino questo nuovo modello dotato di un motore bicilindrico in linea da 420 cc e 48 CV, della frizione Easy Ride Clutch e di tecnologie che arrivano direttamente dai modelli top class del marchio tedesco.

BMW F 450 GS

BMW Motorrad non metterà a disposizione dei partecipanti solo la nuova adventure bike per i possessori di patente A2. Infatti, sarà possibile testare su strada l’intera gamma BMW Motorrad e, in pista, la BMW S 1000 RR, per un’esperienza ancora più completa e coinvolgente. L'appuntamento è quindi per l'EICMA Riding Fest 2026 che prenderà il via tra pochi giorni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026