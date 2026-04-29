La BMW R 1300 GS Adventure nella nuova versione Dark Edition

BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition è una nuova versione speciale che la casa tedesca ha però voluto offrire esclusivamente sul mercato francese. Non è la prima volta che BMW Motorrad propone versioni ''Black Edition'' delle sue moto e fedele ad una ricetta vincente, adesso è il turno della R 1300 GS Adventure ricevere questo trattamento speciale.

BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition

Ecco com'è fatta

La ricetta rimane fedele alla filosofia della Dark Edition e questo significa il pacchetto Triple Black con vernice Black Storm Metallic, cerchi a raggi neri, selle riscaldate per pilota e passeggero e un serbatoio in alluminio spazzolato. Completano la dotazione di serie di questo modello speciale un parabrezza alto fumé, deflettori fumé, prese d'aria sul serbatoio nere e un antifurto. Il tutto va ad aggiungersi alla normale dotazione di serie, già particolarmente ricca, della BMW R 1300 GS Adventure.

Nulla cambia, invece, sul fronte della meccanica e quindi troviamo sempre il motore boxer di 1.300 cc in grado di erogare una potenza di 145 CV a 7.750 giri e una coppia di 149 Nm a 6.500 giri. Motore ovviamente omologato Euro 5+.

BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition

Prezzo

La BMW R 1300 GS Adventure Dark Edition è già ordinabile in Francia, a partire da 25.600 euro. Per questa versione speciale che dona alla moto un look ancora più aggressivo, è attiva pure una promozione. Chi effettuerà l'ordine riceverà un vantaggio cliente di 2.700 euro che si potrà usare come sconto (il prezzo della moto scende così a 22.900 euro), oppure per l'acquisto di equipaggiamento da motociclista o accessori originali.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026