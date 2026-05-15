BMW Motorrad Vision K 18: la nuova espressione di lusso, prestazioni e dinamismo

BMW Motorrad aveva promesso qualcosa di davvero speciale per il Concorso d'Eleganza Villa d'Este. I teaser condivisi negli ultimi giorni avevano preannunciato un concept molto particolare e adesso possiamo ammirare la nuova BMW Motorrad Vision K 18. La casa tedesca la descrive come una ''visione audace di una nuova espressione di prestazioni, lusso e dinamismo''.

BMW Motorrad Vision K 18

Sebbene il marchio tedesco la definisca uno studio di design unico, sembra a tutti gli effetti un'anticipazione di ciò che verrà dopo l'attuale generazione della K1600.

Una moto senza compromessi

Vision K18 rappresenta per BMW la passione senza compromessi e prestazioni di alto livello per i lunghi viaggi. Non è una bagger per la drag race come si immaginava dai teaser sebbene effettivamente il cuore pulsante sia un motore 6 cilindri. Il concept incarna l'ambizione della casa tedesca di coniugare l'eccellenza tecnica con il fascino emozionale, rendendo le prestazioni non solo misurabili, ma anche visibilmente tangibili.

Motore 6 cilindri

Come accennato, il cuore pulsante del concept è un motore a sei cilindri in linea da 1.800 cc (specifiche non comunicate) che è il baricentro sia visivo che tecnico della moto. Questa unità, da decenni è sinonimo di fluidità di funzionamento e di carattere. Al centro del concept c'è quindi una versione completamente rielaborata del sei cilindri, che, secondo il marchio, ha plasmato l'intera motocicletta fin dalle fondamenta. Le proporzioni sono estreme, con una carrozzeria allungata, ispirata al Concorde, sei fari a LED individuali, sei condotti di aspirazione e sei terminali di scarico, tutti elementi che richiamano volutamente la configurazione del motore. Mentre l'attuale BMW K1600 punta su comfort e lusso per il turismo, la K18 si orienta verso qualcosa di più muscoloso ed emozionante. Come detto prima, BMW afferma che l'obiettivo è rendere le prestazioni ''visibilmente tangibili'', e il design lo conferma pienamente.

BMW Motorrad Vision K 18

Un altro elemento molto importante del concept è l'aspetto dell'artigianalità. Infatti, alcune parti della carrozzeria in alluminio sono meticolosamente modellate a mano. Materiali come alluminio e carbonio forgiato, insieme a superfici speciali e trattamenti, come le strutture create tramite spruzzatura a fiamma, creano dettagli volutamente distintivi. Il risultato di questo lavoro è un ''look metallico brillante che richiama i collettori di scarico della classica Formula 1''. Dettagli tecnici a vista come la vistosa presa d'aria, le sospensioni abbassabili idraulicamente e il faro raffreddato attivamente rendono immediatamente tangibile il carattere della Vision e tutta la tecnologia che BMW ha voluto integrare.

BMW spiega poi che lo scambio di posizione dell'airbox e del serbatoio permette di ottenere una linea posteriore estremamente piatta. In contrasto, troviamo una sezione di coda molto ampia che, realizzata in carbonio, ospita sei terminali di scarico. Davanti, l'aria viene convogliata attraverso sei condotti fino al filtro dell'aria centrale. Ecco come raccona il concept Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad:

Con la BMW Motorrad Vision K18, dimostriamo come interpretiamo prestazioni, lusso ed emozione in un modo nuovo e molto audace. Per noi, il sei cilindri in linea è molto più di un semplice motore: è una dichiarazione d'intenti. La Vision K18 traduce questa potenza in una forma scultorea che rende tangibili dinamismo e velocità anche da fermo. Questa moto rappresenta la nostra passione nel ridefinire continuamente i confini del design e delle prestazioni.

La Vision K18 sembra un segnale da parte di BMW che il sei cilindri non scomparirà, ma si sta semplicemente evolvendo in qualcosa di diverso e visivamente molto più spettacolare.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026