Moto sportiva vola dopo lo schianto con una BMW: la scena ha dell’incredibile

Alcuni incidenti hanno dell’incredibile per la loro dinamica o le conseguenze. A volte sembrano scene tagliate da un film d’azione e dimostrano quanto la strada possa essere pericolosa.

Schianto spettacolare in Canada

Un clamoroso impatto avvenuto in Canada ha attirato l’attenzione dei social per una dinamica davvero insolita. Il fatto è accaduto a North Delta, nella Columbia Britannica, poco prima delle 15 di sabato scorso, all’altezza di un trafficato incrocio.

Secondo le ricostruzioni, una BMW Serie 3 stava effettuando una svolta a sinistra quando una moto sportiva ha impegnato l’incorcio ad alta velocità. La superbike, identificata come una Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition (guarda nuova Suzuki GSX-R 1000R), è stata catapultata verso l’alto fino a restare sospesa sul semaforo.

Suzuki GSX-R 1000R: l'incrocio in Canada dove è avvenuto l'incidente con la BMW Serie 3

La dinamica ripresa dalle telecamere

Le immagini diffuse online mostrano l’auto trasformarsi in una sorta di trampolino per la potente motocicletta. I video condivisi dall’utente di X Sarbraj Singh Kahlon e rilanciati sui social evidenziano un disperato tentativo da parte del motociclista, che avrebbe frenato bruscamente poco prima dello schianto, addirittura sollevando la ruota posteriore.

La quattro cilindri giapponese ha terminato la corsa agganciata alla struttura metallica del semaforo, mentre il conducente è stato sbalzato sul marciapiede. Guardiamo la clip pubblicata sui social per farci un’idea migliore della scena surreale apparsa agli occhi dei soccorritori.

Horrific scene near the Surrey/Delta border on Scott Rd following a collision b/w a vehicle & a motorcycle.



Delta Pd say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. The driver of the vehicle was not injured.



Scott Rd… pic.twitter.com/lNfSt5Qygd — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) May 9, 2026

I soccorsi e le condizioni del motociclista

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, la polizia locale e i sanitari. Nonostante la scena impressionante, il motociclista avrebbe riportato ferite gravi ma non mortali, l’automobilista se l’è cavata con un grosso spavento. Gli operatori hanno poi recuperato la moto e liberato l’area dai detriti causati dall’incidente.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2026