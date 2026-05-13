Incidenti

Moto sportiva vola dopo lo schianto con una BMW: la scena ha dell’incredibile

Avatar di Alessandro Perelli,

26 fa - La moto resta sospesa a qualche metro da terra dopo l'impatto

In Canada una Suzuki GSX-R 1000R si schianta contro la berlina tedesca e finisce appesa al semaforo: il motociclista se l’è cavata con qualche ferita

Alcuni incidenti hanno dell’incredibile per la loro dinamica o le conseguenze. A volte sembrano scene tagliate da un film d’azione e dimostrano quanto la strada possa essere pericolosa.

Schianto spettacolare in Canada

Un clamoroso impatto avvenuto in Canada ha attirato l’attenzione dei social per una dinamica davvero insolita. Il fatto è accaduto a North Delta, nella Columbia Britannica, poco prima delle 15 di sabato scorso, all’altezza di un trafficato incrocio.

Secondo le ricostruzioni, una BMW Serie 3 stava effettuando una svolta a sinistra quando una moto sportiva ha impegnato l’incorcio ad alta velocità. La superbike, identificata come una Suzuki GSX-R1000R 40th Anniversary Edition (guarda nuova Suzuki GSX-R 1000R), è stata catapultata verso l’alto fino a restare sospesa sul semaforo.

Suzuki GSX-R 1000R: l'incrocio in Canada dove è avvenuto l'incidente con la BMW Serie 3

La dinamica ripresa dalle telecamere

Le immagini diffuse online mostrano l’auto trasformarsi in una sorta di trampolino per la potente motocicletta. I video condivisi dall’utente di X Sarbraj Singh Kahlon e rilanciati sui social evidenziano un disperato tentativo da parte del motociclista, che avrebbe frenato bruscamente poco prima dello schianto, addirittura sollevando la ruota posteriore.

La quattro cilindri giapponese ha terminato la corsa agganciata alla struttura metallica del semaforo, mentre il conducente è stato sbalzato sul marciapiede. Guardiamo la clip pubblicata sui social per farci un’idea migliore della scena surreale apparsa agli occhi dei soccorritori.

I soccorsi e le condizioni del motociclista

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, la polizia locale e i sanitari. Nonostante la scena impressionante, il motociclista avrebbe riportato ferite gravi ma non mortali, l’automobilista se l’è cavata con un grosso spavento. Gli operatori hanno poi recuperato la moto e liberato l’area dai detriti causati dall’incidente.

VEDI ANCHE
12 Ore Bathurst: incidente spaventoso, Aron ricoverato. VIDEO
Paura a Bathurst: Aron si schianta, fratture alla schiena. Il suo messaggio e il video dell'incidente
Guida autonoma: taxi robot di Waymo investe un bambino
Incidente a Santa Monica: un taxi autonomo di Waymo investe un bambino vicino a scuola
Video: disastro sfiorato tra due Ferrari Monza SP in drifting
Incidente sfiorato tra due rarissime Ferrari Monza SP: guarda il video
Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2026
Tags
bmw serie 3videoincidente
Gallery
Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

Gli articoli di Alessandro

Vedi anche