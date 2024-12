Pronti, via e... crash! Che botta, la Ferrari 12Cilindri va a muro

L'incidente è avvenuto nel corso di un test drive per la stampa ma non è chiaro se la supercar, in listino da 395.000 euro, abbia subito danni meccanici significativi

Neanche il tempo di scaldare per bene motore e gomme ed ecco bello e servito il primo incidente occorso all’ultimo gioiello di casa Ferrari. L’immagine della povera 12Cilindri immobile e semidistrutta sul ciglio della strada è un colpo al cuore di quelli belli grossi per chiunque mastichi un po’ di automobili, non solo gli amanti del Cavallino Rampante. Certo, con il V12 di 6,5 litri che sforna la bellezza di 830 CV, tutti trasmessi sulle ruote posteriori, serve una certa perizia al volante, ma sembra che tutti quei cavalli fossero troppi per un solo guidatore… Adesso veniamo ai fatti, almeno per quanto ci mostra il web. L’esemplare dorato (Ferrari lo chiama Giallo Montecarlo) è andato a sbattere violentemente contro un muro dopo avere strisciato per un po’ di metri. Di per sé, potremmo pensare all’ennesimo incidente causato da mille motivi come l’imperizia del solito “riccastro” alle prime armi con un bolide simile, oppure qualche imprevisto e chissà cosa d’altro. Invece, sapete cosa rende questo incidente più curioso? Sembra che sia accaduto durante un evento stampa in Lussemburgo, e apparentemente è il primo grave sinistro segnalato a carico della nuova supercar di Maranello.

Ferrari 12Cilindri: la GT di Maranello è un gioiello di tecnologia e design made in ItalyPOCHE INFORMAZIONI MA BASTA UNA FOTO I dettagli sono scarsi, incluso chi era al volante e come esattamente è avvenuto l’impatto, ma la carrozzeria “mutilata” che si vede nell’immagine condivisa sul profilo Instagram Supercar.fails parla da sé. Come si può notare, l'incidente è avvenuto su una strada stretta e bagnata dalla pioggia, lasciando la supercar con ingenti danni. Quello che è certo è che questa 12Cilindri, targata GT950AH, era uno degli almeno sei esemplari in questa sfumatura di carrozzeria utilizzati in occasione di un test drive per i media. I giornalisti sono stati invitati per la prova della Gran Turismo circa tre mesi fa, periodo coerente con le seguenti notizie e recensioni apparse sui media di mezzo mondo. Ciò che non è ancora chiaro è se l'incidente sia avvenuto per mano di un giornalista, di qualcuno degli organizzatori del viaggio stampa o forse addirittura del team di Ferrari, dal momento che questa stessa auto, con quella targa, è stata avvistata in foto ufficiali della stampa.

POSSIBILE UNA RIPARAZIONE? Indipendentemente da chi fosse al volante, sembra che la zona posteriore lato passeggero abbia subito il peso dell'impatto iniziale, sbattendo contro un terrapieno a bordo strada. Come vedete, è stato gravemente ammaccata e graffiata e piccoli pezzi del paraurti sono stati strappati via. Ma anche lo specchietto retrovisore ne è uscito malconcio. È un po' più difficile stabilire se la parte anteriore della 12Cilindri abbia subito danni, ma è possibile che anche il paraurti e almeno una delle ruote abbiano impattato malamente. Una cosa è certa, che questa 12Cilindri, che per inciso è in listino al prezzo base di 395.000 euro, fa parte del parco stampa di Maranello e i costi della riparazione saranno sostenuti inevitabilmente dalla casa italiana. Certo, qualcuno sta sudando freddo per quanto accaduto, e onestamente, chi potrebbe biasimarlo? Se l’impatto non avesse danneggiato scocca ed elementi portanti in maniera grave, c'è una buona probabilità che l’auto possa essere riparata, incrociamo le dita... Non si sa se qualcuno sia rimasto ferito nell'incidente, anche se un'ambulanza è intervenuta sulla scena, ma questa potrebbe essere stata la procedura standard. Se avremo altre notizie, statene certi, vi aggiorneremo.

