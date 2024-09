Ferrari 12Cilindri: il modellino Amalgam vale più della tua auto

È bellissima, sembra vera! Pare proprio di poterci salire a bordo e partire. Ma così non è. Quella che vedi nelle foto è una riproduzione in miniatura della nuova Ferrari 12Cilindri: un modellino in scala 1:8 firmato Amalgam. Un giocattolo, insomma, lungo 59 centimetri. Che però costa 16.600 euro, ossia come una Dacia Sandero ben equipaggiata.

Ferrari 12Cilindri 1:8 Amalgam all'autolavaggio

FINITURE INCREDIBILI Nel mondo dei modelli in scala automobilistici di alta gamma, poche aziende possono eguagliare l'inglese Amalgam per artigianalità e attenzione ai dettagli. E basta guardare le foto per accorgersene. Nota, per esempio, le cuciture sul volante, o il marchio del cavallino impresso nel vetro del parabrezza (qui sotto), o ancora le serpentine dello sbrinatore del lunotto e la qualità dei display a bordo dell'auto. Impressionante.

Ferrari 12Cilindri 1:8 Amalgam, notare il cavallino impresso nel parabrezza

QUANTO CI VUOLE La Ferrari 12Cilindri 1:8 Amalgam è proposta in edizione limitata a soli 199 pezzi per tutto il mondo e viene verniciata in Rosso Imola. Ogni modello richiede più di 300 ore per essere costruito ed è la riproduzione più fedele della 12Cilindri sul mercato. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché Amalgam ha impiegato oltre 3.000 ore per sviluppare il modello, utilizzando i disegni CAD originali, i codici di verniciatura e le specifiche dei materiali di Ferrari. L'abitacolo in colore Blu Sterling, per dirne una, è rivestito in vera pelle con cuciture a contrasto rosse.

Ferrari 12Cilindri 1:8 Amalgam, notare il display davanti al passeggero

PER CHI NON SI ACCONTENTA Poi, naturalmente, come nelle auto di lusso vere, sky is the limit: Amalgam propone anche una linea personalizzata, per fare in modo che l'aspetto del modello replichi esattamente il colore, gli accessori e le finiture dell'auto vera del proprietario. Il lavoro viene fatto su commissione, con un preventivo dedicato, e richiede circa 20 settimane di lavoro a partire dal versamento dell'acconto, che è pari al 50% del prezzo pattuito.

INEDITI SU MISURA Se ancora non basta, Amalgam offre la possibilità di creare pezzi unici (guarda il video qui sopra), anche di cui non ha ancora fisicamente la replica, per modelli dalla scala 1:8 a quelli ancora più grandi in scala 1:5 o 1:4. I prezzi, per queste one-off, partono da oltre 100.000 euro. Oltre, sia chiaro. Cifra che aumenta al crescere del dettaglio e delle parti mobili richieste. Per una commessa come queste non ci sono limiti di tempo. Purché il cliente, alla fine, sia soddisfatto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/09/2024