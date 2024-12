Che peccato, la malcapitata Ferrari Portofino ha fatto splash!

La Ferrari Portofino, oggettivamente, non è tra le preferite degli appassionati di Maranello sono altri i modelli che fanno battere il cuore di chi sogna un'auto del Cavallino Rampante. Considerata un po’ alla stregua di una entry level, se ci passate il termine, in realtà la Portofino è una sportiva a cielo aperto con i fiocchi, capace di regalare emozioni e adrenalina grazie al suo stile intramontabile e al motore V8 turbo da 600 CV. Quindi, nonostante le sue performance e la sua sfrontatezza, la scoperta del Cavallino non è mai stata l’oggetto più ambito del costruttore italiano. Eppure, nessun vero appassionato di auto può fare a meno di inorridire quando una Portofino rimane gravemente danneggiata per qualsiasi motivo, ed è esattamente ciò che è successo di recente negli Stati Uniti, in California. Guardate il filmato pubblicato sul profilo Instagram della California Highway Patrol di Marin e poi proseguiamo nelle chiacchiere.

UN BEL TUFFO NELLA BAIATuttavia, questa volta, non si è trattato di un incidente qualunque, poiché la sensuale decappottabile si è ritrovata mortificata in una improbabile zona: le secche di Richardson Bay nella baia di San Francisco. Le forze dell’ordine, che sono intervenute sul luogo dell’incidente, hanno rivelato che il conducente della Portofino colore argento ha pensato che sarebbe stata una buona idea mettersi al volante dopo aver presumibilmente consumato alcol. Sfortunatamente, l'uomo ha perso il controllo della supercar in curva, è uscito di strada, ha saltato un cordolo, ha attraversato la banchina sterrata ed è finito giù da un piccolo terrapieno erboso prima di rimanere bloccato nel fango. Nonostante la violenza dell’impatto, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma la Ferrari si è molto danneggiata.

Incidente Ferrari Portofino: la supercar di Maranello danneggiata dall'impattoDANNI IRREPARABILI…L'angolo anteriore sinistro dell'auto sembra aver subito il peso dell'impatto iniziale, poiché la ruota e il mozzo sono stati quasi completamente strappati dalla loro sede. Anche la ruota posteriore sullo stesso lato è gravemente danneggiata e molte parti della carrozzeria sono state distrutte. Con ogni probabilità, l'auto finirà direttamente in un deposito di rottami dove potrebbe essere messa all'asta per ottenere pezzi di ricambio. Lo avete sentito, la Polizia di Marin ha condiviso il filmato del rottame aggiungendo in sottofondo, in maniera un po’ beffarda, le note di I Believe I Can Fly di R. Kelly. Le autorità locali hanno preso sul ridere l'insolito incidente, ma sospettiamo che il proprietario non lo abbia trovato così divertente. Il post di Instagram non specifica cosa sia successo al conducente, ma un'immagine sembra mostrare qualcuno ammanettato e seduto in un veicolo della Polizia. Alla fine, un carroattrezzi ha tirato fuori la malcapitata supercar italiana dal fango. Insomma, se siete i fortunati proprietari di una Ferrari, ricordatevi che sono auto perfette sulla strada, ma non hanno la vocazione per il volo, né per il nuoto…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/12/2024