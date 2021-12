Ferrari Portofino: il video di un muletto misterioso

L'ultima creatura di Maranello, lo saprete, è la Ferrari Daytona SP3 (qui l'approfondimento), ma l'evoluzione dalle parti del Cavallino non si ferma mai ed ecco che anche la Ferrari Portofino M (qui la nostra prova) sembra destinata a qualche rinnovamento. Lo suggerisce il video ripreso dallo youtuber Varryx, che mostra una Portofino parzialmente camuffata. Apparentemente non ci sono differenze con l'auto che conosciamo - e sappiamo anche che qualunque cosa faccia Ferrari diventa una notizia - vero è che prototipi e muletti di questo modello non si vedono in giro da parecchio tempo. E che certe apparizioni non avvengono mai per caso.

TANTE IPOTESI, NESSUNA CERTEZZA Molte le ipotesi su che cosa il video abbia ripreso. Si tratta di un veicolo per il test di un pacchetto che migliora il comportamento in pista? Oppure comincia lo sviluppo per l'erede della coupé/cabrio a motore anteriore? O ancora, che siano alle prese con affinamenti elettronici, magari nell'ottica di ridurre consumi ed emissioni? Un sistema mild-hybrid, magari? Pure ipotesi prive di fondamento, per ora. Va notato però che l'ultimo aggiornamento Portofino M è arrivato nel 2021 ed è oggettivamente presto per pensare a ulteriori novità su questo tema. Potrebbe addirittura trattarsi di test di tenuta su particolari componenti. Se qualcuno ha qualcosa da dire parli ora, o taccia per sempre.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/12/2021