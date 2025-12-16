Incidente sfiorato tra due rarissime Ferrari Monza SP: guarda il video

Due Ferrari Monza SP1 e SP2 protagoniste di un tandem drift mozzafiato al Magarigawa Club, in Giappone. E di un incidente sfiorato

Poteva essere un botto clamoroso, con costi di riparazione da capogiro, quello tra due rarissime Ferrari Monza SP impegnate nel tentativo di uno spettacolare drift di coppia sulla nuova pista giapponese Magarigawa Club. Guarda il video della tragedia sfiorata, che poi ne riparliamo.

Tra i circuiti più giovani del pianeta, il Magarigawa Club in Giappone è uno di quelli che non ti aspetti. Saliscendi importanti, curve ampie e scenografiche, più da videogioco stile Forza che da autodromo reale costruito negli ultimi 25 anni. Una pista così non poteva che diventare il palcoscenico ideale per il Bososai, il car meet andato in scena a inizio mese.

Un festival a base di supercar in cui molti proprietari non si fanno spaventare dai rischi di un eventuale uscita a muro e si cimentano - con vario successo - nella giapponesissima arte della guida di traverso.

Nel mucchio, hypercar rarissime, tra cui le Ferrari di cui sopra, ma anche tante altre. Ma il momento che ha fatto trattenere il fiato a tutti è stato un tandem drift tra le due Ferrari scoperte con V12 aspirato: una Monza SP2 rossa davanti e una SP1 nera con dettagli gialli alle spalle.

Le immagini, condivise su Instagram dal campione di Formula Drift Japan Hokuto Matsuyama, mostrano il classico gioco del “segui il leader” in pieno sovrasterzo. Finché qualcosa va storto. La SP2 in testa esagera e finisce in testacoda. La SP1 la evita davvero per poco.

Dal primo video, la ripresa dall’abitacolo della Monza inseguitrice mostra tutta la prontezza di riflessi del pilota: correzione immediata a metà traverso per evitare la Ferrari ferma sulla sinistra. Un attimo, e sarebbe stata una frittata da milioni di euro.

Per fortuna, alla ripetizione successiva, tutto fila liscio. Stesso tratto, stessa danza di controsterzi, ma distanze più prudenti e zero colpi di scena. Le due Monza, entrambe basate sulla meccanica della 812 Superfast, scorrono via eleganti e spettacolari, dimostrando che anche l’esclusività può andare di traverso… se fatta con giudizio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/12/2025