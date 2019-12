GUIDA PRATICA Di questi tempi non sono più molto di moda: quando arriva l'inverno molti scelgono di puntare su pneumatici invernali o gomme quattro stagioni, per muoversi in sicurezza e non rischiare multe. Le catene da neve rimangono però una valida alternativa, specie sul ghiaccio. Anzi, anche per chi adotta gomme da neve le catene possono fornire un plus di trazione per cavarsi d'impaccio in situazioni particolarmente difficili. Quando però arriva il momento di usarle, non tutti sono pratici nel loro utilizzo. Come si montano le catene da neve? Le risposte in questa nostra guida pratica.

DIVERSI TIPI Tutto nasce dal fatto che alcune auto non sono catenabili: un problema frequente, soprattutto se si hanno cerchi da oltre 17 pollici di diametro. Rientrano in questa categoria le auto in cui una catena a maglie metalliche non passa nello spazio tra gomma e parafango, quando l'ammortizzatore si comprime per le normali irregolarità della strada. Per questo esistono varie alternative: modelli in tessuto, che si infilano sulla ruota come calzini; modelli a ragno, che a volte richiedono la preventiva installazione sul cerchio di una ghiera di ancoraggio, o catene a maglie metalliche più sottili del normale. Prima di scegliere, assicuratevi di controllare sul manuale o presso il vostro concessionario misure e tipologie consigliate per la vostra auto. Questa guida si riferisce a catene a maglia metallica a tensionamento automatico: le più diffuse in commercio.

PASSO DOPO PASSO Nell'ordine, le operazioni da effettuare sono le seguenti: