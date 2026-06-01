"Come comprare" BMW F 450 GS: quanto costa davvero e i migliori modi per averla

La nuova F 450 GS è la novità 2026 di BMW Motorrad, la Casa Bavarese per l'anno in corso punta tutto su di lei. Dopo averla provata in anteprima (qui le opinioni dopo la prova) torniamo a parlare di lei perché, dopo un po' di attesa, la piccola Adventure A2 è pronta a debuttare nelle concessionarie. Torna utile dunque il nostro ''Come comprare'', dove scopriamo insieme il miglior modo per acquistarla, le formule di finanziamento attualmente disponibili e le caratteristiche peculiari del modello.

BMW F 450 GS: con la Sport su strada

Il segmento delle adventure A2 è forse il più dinamico e combattuto del momento, con una proposta sempre più ricca di costruttori cinesi che spingono su qualità e prezzo. In questo contesto, BMW Motorrad sceglie di non competere sul puro rapporto qualità-prezzo, ma di giocarsi la carta del brand e di una dotazione tecnica senza compromessi per la categoria.

Il cuore della F 450 GS è un progetto completamente inedito: un bicilindrico in linea da 420 cc sviluppato ex novo, che eroga 48 CV a 8.750 giri e 43 Nm di coppia a 6.750 giri, numeri tarati con precisione chirurgica per restare nei limiti della patente A2. La scelta del manovellismo sfalsato a 135° e dell'albero controrotante non è casuale: serve a dare carattere all'erogazione, migliorare la trazione e ridurre le vibrazioni, rendendo il twin più vivo e coinvolgente rispetto ai classici paralleli di piccola cilindrata.

La ciclistica segue la tradizione delle GS di rango, almeno per quanto riguarda la misura dei cerchi: 19 pollici davanti e 17 dietro, telaio in acciaio con telaietto imbullonato e forcellone in alluminio, per contenere il peso a 178 kg in ordine di marcia. Le sospensioni vantano 180 mm di escursione e una luce a terra di 220 mm, dati che sulla carta autorizzano la moto ad affrontare dell'off-road leggero, ma anche qualcosina in più.

Il vero punto di differenziazione rispetto alla concorrenza è però l'elettronica, degna delle sorelle maggiori: ride-by-wire, controllo di trazione, modalità di guida Rain/Road/Enduro, ABS cornering e display TFT con connettività. La chicca assoluta è la Easy Ride Clutch (ERC), una frizione centrifuga che gestisce partenze e arresti in autonomia, eliminando l'incubo dello stallo al semaforo, tipico per chi è alle prime armi. Una dotazione che in questa fascia di cilindrata semplicemente non ha eguali... anche per il posizionamento di prezzo, va detto.

Su strada la F 450 GS convince per facilità e naturalezza: la posizione è tipicamente GS con busto eretto e manubrio largo, la sella a 845 mm nella Sport sembra quasi sparire una volta in sella grazie al peso contenuto e al raggio di sterzata ridotto. Nel misto la versione Sport si è rivelata una sorpresa: agilissima e precisa, capace di divertire anche piloti smaliziati nonostante i 48 CV, grazie a una ciclistica ben riuscita che dà fiducia all'anteriore e scende in piega senza inerzie. In fuoristrada, il peso contenuto si traduce in maggior controllo e meno fatica, dove le maxienduro possono diventare impegnative, la 450 resta gestibile. Non è una specialistica, ma è una GS nel senso più autentico del termine: una moto che ti porta ovunque, senza complicarti la vita. I consumi, infine, hanno convinto: 3,6 l/100 km rilevati nella prova su strada.

BMW F 450 GS, la gamma (quasi) al completo

La gamma F 450 GS si articola in 4 allestimenti che coprono esigenze e budget diversi, tutti con lo stesso DNA ma con dotazioni progressivamente più ricche.

La versione d'ingresso è la Cosmic Black, offerta a 7.590 euro: colorazione nera, dotazione essenziale ma con tutta l'elettronica di base già inclusa. Un gradino sopra c'è la versione Exclusive a 7.900 euro (circa 310 euro in più), che aggiunge paramani, plexi, paramotore, pedane enduro, modalità di guida Pro e cambio elettro-assistito Pro mantenendo la livrea nera.

Chi privilegia il dinamismo su strada trova nell'allestimento Sport la risposta giusta: 8.060 euro, colorazione nero-rosso e, soprattutto, le sospensioni Sport con forcella regolabile in compressione ed estensione, oltre all'intero pacchetto tech della Exclusive. Al vertice della gamma si posiziona la Trophy a 8.380 euro, la versione pensata per chi non vuole lasciare nulla all'asfalto: aggiunge alla Sport il paramotore in alluminio, il plexi brunito maggiorato e la BMW ERC (Easy Ride Clutch) di serie.

Tra gli accessori originali più interessanti per completare la propria F 450 GS vale la pena segnalare:

Cerchi a raggi incrociati in alluminio nero (1.230 €)

Sella alta Rallye +15 mm (325 €)

Tubolari a protezione del motore (403 €)

ConnectedRide Navigator per navigazione dedicata

Cambio elettro-assistito Pro (per le versioni non già equipaggiate)

Pedane enduro

È facile salire anche ben oltre i 10.000 euro accessoriando a proprio gusto la versione Trophy, come dimostra la combinazione cerchi a raggi + sella Rallye + paramotore che arriva già a 10.338 euro chiavi in mano.

BMW F 450 GS in versione Trophy

Ed è qui che arriva la notizia più interessante per chi stava aspettando il momento giusto per salire in sella. BMW Motorrad Italia propone per la F 450 GS il proprio finanziamento di punta: il Free2Ride, una formula che ha riscosso enorme successo (il numero di R 1300 GS che circolano è una prova) sulla gamma e che ora viene estesa anche alla nuova baby GS.

Il Finanziamento BMW Free2Ride consente di portare a casa la F 450 GS nella versione base con un anticipo di 2.270 euro e poi 23 rate mensili da soli 65 euro, con una maxirata finale di 4.595 euro corrispondente al valore futuro garantito a 24 mesi/20.000 km. Il TAN è fisso al 4,99%, con TAEG al 9,35%. L'importo totale del credito è di 5.320 euro e il totale dovuto dal cliente ammonta a 6.223,51 euro (spese istruzione pratica di 260 euro incluse nella rata, spese d'incasso di 5 euro a rata). Offerta valida fino al 30/06/2026 nelle Concessionarie BMW Motorrad aderenti, salvo approvazione di BMW Bank GmbH – Succursale Italiana.

La forza del Free2Ride sta nella sua flessibilità a fine contratto: si può scegliere di tenere la moto, pagando la maxirata finale in un'unica soluzione o richiedendo di rifinanziarla, oppure restituirla per salire su una nuova BMW. Una formula ibrida tra finanziamento classico e leasing che permette di pianificare con serenità il futuro.

Per chi vuole ancora più flessibilità, BMW Motorrad mette a disposizione anche il leasing Why Buy Evo, modulabile da 12 a 84 mesi, con la possibilità di includere nella rata anche l'abbigliamento tecnico e gli accessori originali BMW. Una soluzione all-in pensata per chi vuole una quota mensile unica e comprensiva di tutto.

Tutte le soluzioni finanziarie sono erogate tramite BMW Bank GmbH – Succursale Italiana. Fogli informativi disponibili presso le Concessionarie BMW Motorrad aderenti. Le offerte non sono cumulabili con altre iniziative in corso sullo stesso modello.

BMW F 450 GS in versione Sport

Ok, forse parlare di usato non ha troppo senso, dato che la moto non è nemmeno arrivata nelle concessionarie, dunque più che un analisi di ciò che offre il mercato del ''già immatricolato'' in questa sezione farò delle valutazioni in senso ampio. Conviene aspettare un esemplare usato, una volta che sarà disponibile? La risposta, in questo caso, pende decisamente verso il nuovo. La F 450 GS è un modello appena arrivato sul mercato italiano e il parco usato sarà risicatissimo: difficile trovare esemplari disponibili e, se presenti, i prezzi restano verosimilmente vicini al listino nuovo, almeno nel primo anno.

A questo si aggiunge la considerazione finanziaria: con rate da 65 euro al mese e una maxirata finale garantita da BMW stessa, acquistare la F 450 GS nuova con Free2Ride risulta spesso conveniente quanto o più di un usato recente, con il vantaggio non trascurabile della garanzia di fabbrica, della manutenzione programmata e del pieno valore residuo al momento della restituzione o rifinanziamento. Per un modello nuovo di questa categoria, con tecnologia così avanzata e un brand così solido alle spalle, il nuovo rimane la scelta più razionale.

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