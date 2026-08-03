BMW R 1300 GS: ecco Edition X, la sella Wunderlich che migliora comfort e controllo

La nuova sella Wunderlich Edition X per BMW R 1300 GS è progettata per la guida sportiva e in fuoristrada

Per la BMW R 1300 GS, Wunderlich propone un kit di selle speciale pensato per tutti coloro che puntano a utilizzare la moto con un chiaro orientamento sportivo, Enduro e off-road. Stiamo parlando del set di selle Edition X, adesso disponibile pure nella configurazione cromatica Trophy 2026.

Più libertà di movimento

Wunderlich offre quindi un set che comprende la sella del pilota e quella del passeggero, progettate come un unico insieme sia dal punto di vista funzionale, sia sotto il profilo estetico. Le superfici di seduta seguono infatti una linea continua e rettilinea, priva del tradizionale gradino tra le due posizioni.

Wunderlich Edition X

Si tratta di una scelta tecnica ben precisa, pensata con l'obiettivo di eliminare le conformazioni che potrebbero limitare i movimenti e consentire al pilota di sfruttare l’intera lunghezza della seduta. Grazie a tale soluzione, è possibile assumere in maniera intuitiva le diverse posizioni richieste dalla guida in fuoristrada, sia da seduti sia in piedi sulle pedane, mantenendo un controllo sicuro e diretto della moto.

Maggiore comfort

Il profilo continuo del set di selle Edition X favorisce una guida sportiva e attiva, offrendo la libertà necessaria per spostare il corpo e adattare rapidamente la posizione alle condizioni del terreno.

La particolare ergonomia sostiene una postura naturale del bacino e una posizione confortevole delle gambe, non soltanto durante la guida off-road, ma anche nei trasferimenti e nei viaggi su strada. A tutto questo si aggiunge un rivestimento nei colori blu, bianco e rosso riprende lo stile Trophy 2026 della BMW R 1300 GS ed è coerente con il carattere del concept Wunderlich Edition X.

Wunderlich Edition X

La struttura della sella è stata progettata per distribuire la pressione in maniera uniforme. Il rivestimento utilizza inoltre la tecnologia ThermoPro. Dunque, durante l’estate, anche in presenza di un’esposizione diretta al sole, la temperatura della superficie può risultare fino a 25 gradi inferiore rispetto a quella raggiunta dai tradizionali materiali di rivestimento.

La superficie offre inoltre un elevato livello di aderenza, utile soprattutto nella guida dinamica e in fuoristrada, mentre il materiale contribuisce a ridurre la formazione di sudore. Le cuciture incollate e saldate garantiscono la completa impermeabilità e vengono realizzate mediante moderne apparecchiature di saldatura ad aria calda.

Prezzo

Quanto costa il kit selle Edition X di Wunderlich? 1.024,18 euro.

Tags