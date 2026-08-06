Voge Valico DS900X, nuove protezioni Wunderlich per non temere l’off-road

Quando ci si avventura su strade sterrate con la propria moto, è importante proteggere adeguatamente le componenti meccaniche più esposte per evitare problemi e rovinarsi la giornata. Pietre sollevate dalla ruota anteriore, rami, pietrisco, rocce, urti dal basso o una caduta da fermo possono infatti coinvolgere zone particolarmente importanti del motore.

Wunderlich, per la Voge Valico DS900X ha realizzato una gamma di protezioni progettate per intervenire proprio nei punti più vulnerabili: la protezione motore Wunderlich EXTREME, la cover protezione pompa dell’acqua Wunderlich e il set cover protezione motore Wunderlich per frizione e alternatore.

Si tratta tutte di soluzioni per offrire una protezione efficace senza compromettere la libertà di movimento della moto, l’accessibilità durante la manutenzione o l’equilibrio estetico della moto.

La protezione motore

Wunderlich accessori Voge Valico DS900X

La protezione motore messa a punto da Wunderlich per la Voge Valico DS900X avvolge la parte inferiore del gruppo motore con una struttura aderente, compatta e modellata in modo organico. La superficie frontale esposta agli urti viene così ridotta, mentre la luce da terra e la libertà in piega rimangono pressoché invariate.

Le aperture integrate permettono inoltre all’acqua raccolta durante l’attraversamento di corsi d’acqua di defluire liberamente. La protezione non limita l’accessibilità alle parti meccaniche e presenta un’apertura specifica che consente lo scarico dell’olio motore senza dover rimuovere il componente. Insomma, nessun problema anche per la manutenzione della moto.

Il prezzo? 347,55 euro.

La protezione pompa acqua

Wunderlich accessori Voge Valico DS900X

Sulla Voge Valico DS900X, sul lato destro del motore la pompa dell’acqua si trova in posizione avanzata ed esposta. In caso di caduta, la pompa può subire danni importanti e quindi portare all'immediato stop del viaggio. Avanzare senza un raffreddamento efficiente può danneggiare seriamente il motore.

Per proteggere questa componente, Wunderlich ha realizzato una cover leggera, resistente agli urti e modellata con grande precisione. La sua struttura distribuisce e dissipa uniformemente le sollecitazioni meccaniche e i picchi di forza, evitando che vengano concentrati in un unico punto.

Sul lato interno è presente un elemento sagomato in elastomero siliconico che offre un’ulteriore azione ammortizzante e crea una barriera contro sporco, umidità e polvere.

Il prezzo? 61,41 euro.

Cover di protezione per frizione e alternatore

Wunderlich accessori Voge Valico DS900X

I coperchi originali di frizione e alternatore della moto presentano una struttura articolata e occupano una posizione particolarmente esposta sui due lati del motore. In caso di caduta o ribaltamento, possono pertanto entrare direttamente in contatto con il terreno.

Il set di cover realizzato da Wunderlich è stato sviluppato per proteggere queste delicate parti del carter attraverso due elementi leggeri, resistenti agli urti e perfettamente sagomati.

La forma e i punti di fissaggio sono stati studiati affinché le sollecitazioni meccaniche e i picchi di forza vengano distribuiti e assorbiti uniformemente attraverso la struttura di ciascuna cover.

Sul lato interno è applicato un elemento sagomato in elastomero siliconico. Oltre a fornire un’ulteriore ammortizzazione, questo inserto sigilla le cover rispetto ai coperchi di frizione e alternatore, impedendo a sporco, umidità e polvere di penetrare nella zona di contatto.

Il prezzo? 122,92 euro.

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