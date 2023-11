Voge Valico DS900X, a EICMA 2023 la versione definitiva

Era solo questione di tempo ma ora giunta l’ora, a EICMA 2023 arriva la versione definitiva dell’enduro stradale Voge Valico DS900X, la versione top di gamma del brand cinese. Scopriamo cosa cambia e cosa rimane confermato rispetto alla moto vista sotto la luce dei riflettori dodici mesi fa.

Voge Valico DS900X, le due versioni fianco a fianco

DESIGN CONFERMATO Rispetto alla versione provvisoria non ci sono grosse novità dal punto di vista estetico, la nuova Valico DS900X rispecchia tutti i canoni estetici delle moderne enduro stradali, becco e ruota da 21 pollici all’anteriore che oramai sembra irrinunciabile, anche per chi in fuoristrada non ci andrà mai. Finiture e assemblaggi sembrano concreti ma razionali, un buon mix tra concretezza e apparenza.

SCHEDA TECNICA Confermato il motore bicilindrico parallelo frontemarcia da 895 cc, rispetto ai dati tecnici dichiarati lo scorso anno diminuisce leggermente il picco di potenza ma sale quello di coppia massima, ora rispettivamente di 94 CV a 8.250 giri/min e 95 Nm a 6.250 giri/min, con velocità massima di 200 km/h. Motore azionato da un comando del gas di tipo elettronico, che promette cruise control radar, controllo di trazione e mappe motore specifiche per adeguare il carattere del propulsore alle diverse circostanze. Il peso a secco è di 215 kg, mentre il serbatoio è da 17 litri, contro i 20 della versione prototipo.

Voge Valico DS900X 2024 su strada

LA CICLISTICA Dal punto di vista telaio/ciclistica sono tutte conferme rispetto alla moto vista durante la scorsa fiera: telaio in tubi d’acciaio, forcellone in alluminio, sospensioni regolabili Kayaba (precarico e smorzamento idraulico), freni firmati Brembo, cerchi a raggi 21-17”. La luce a terra è di 190 mm, mentre l’altezza sella è a quota 835 mm.

QUI DOTAZIONE Oltre al cruise control con radar, la Valico 900DSX ha dalla sua una dotazione completissima, il plexi è regolabile, le luci sono full LED e accanto al display digitale della strumentazione trovano posto una presa USB e la classica 12V. Completano il quadro sella e manopole riscaldabili, TPMS e la connettività Bluetooth.