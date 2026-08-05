Voge Valico DS900X, più comfort con il nuovo rialzo manubrio Wunderlich

La nuova posizione punta a migliorare comfort, visuale e controllo della crossover

Bastano pochi millimetri nella posizione del manubrio di una moto per modificare radicalmente la postura e rendere più naturale il controllo del veicolo, soprattutto sulle lunghe percorrenze.

Da questo presupposto nasce il nuovo rialzo manubrio ERGO da 20 mm di Wunderlich, pensato espressamente per la Voge Valico DS900X.

Wunderlich rialzo manubrio Voge DS900X

Pochi mm per rendere più piacevole la guida della crossover

Con questo accessorio, Wunderlich amplia la propria gamma dedicata alla crossover con una soluzione sviluppata per intervenire in modo mirato sull’ergonomia.

Il manubrio viene infatti sollevato di 20 mm, quanto basta per favorire una posizione di seduta più eretta, rilassata e confortevole. I benefici sono importati secondo l'azienda.

La nuova postura aiuta a rilassare la muscolatura della schiena e delle braccia, alleggerendo contemporaneamente la colonna vertebrale, il bacino e il coccige. In questo modo è possibile ottenere una guida meno affaticante, un vantaggio importante soprattutto durante le percorrenza più lunghe.

Wunderlich rialzo manubrio Voge DS900X

Ma c'è di più perché la posizione più eretta migliora inoltre la visuale sul traffico e contribuisce a rendere la crossover di Voge più maneggevole e immediata da controllare. In ogni caso, le possibilità di inclinazione del manubrio rimangono completamente invariate. Il pilota può quindi continuare a regolarne la posizione in base alle proprie esigenze.

Prezzo

Il rialzo per il manubrio per la Voge Valico DS900X realizzato da Wunderlich costa 102,42 euro.

VEDI ANCHE

Tags