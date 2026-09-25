Voge CU-X Hybrid Concept, dalla Cina l'idea per una moto plug-in hybrid

I dettagli tecnici sono ancora col contagocce, ma la direzione intrapresa da Voge è decisamente interessante. Il marchio cinese ha svelato la Voge CU-X Hybrid Concept, un prototipo di moto cruiser dotato di un inedito propulsore ibrido plug-in. Un'architettura ancora rara nel panorama delle due ruote, che prova ad abbinare i vantaggi del motore a combustione interna a quelli della spinta elettrica ricaricabile alla spina.

Voge CU-X Hybrid Concept, 3/4 posteriore

L'ibrido plug-in secondo Voge

Prodotta nell'impianto industriale della controllante Loncin a Chongqing, Voge è una delle realtà asiatiche più dinamiche degli ultimi anni. Se sul nostro mercato ti sei abituato a conoscerla soprattutto per le enduro stradali della famiglia Valico (come la Valico 525DSX e la Valico 900DSX), con questo studio di fattibilità la Casa guarda avanti.

L'elemento chiave della CU-X Hybrid Concept sta proprio nello schema meccanico: un sistema plug-in hybrid che affianca al classico motore termico un'unità elettrica con batteria ricaricabile dall'esterno. L'obiettivo dichiarato è offrire la possibilità di viaggiare a zero emissioni nei brevi tragitti urbani senza rinunciare all'autonomia e al carattere del motore a benzina quando si allunga il percorso.

Voge CU-X Hybrid Concept, la sospensione anteriore a doppio braccio

Tra cruiser e sportiva: come si presenta

Nonostante la base sia quella di una cruiser, l'estetica e la dotazione della Voge CU-X Hybrid Concept mostrano dettagli insoliti presi in prestito dal mondo delle moto sportive. Il frontale ha un look aggressivo e squadrato, privo di parabrezza, su cui spiccano le protezioni per le leve di freno e frizione al manubrio.

Più in basso, trovi una sospensione a doppio braccio oscillante in lega di alluminio con monoammortizzatore centrale, mentre al posteriore la ciclistica si affida a un doppio ammortizzatore dal gusto più classico.

Trattandosi di un concept pensato per mostrare il know-how tecnologico e le capacità produttive del gruppo Loncin, diversi dettagli stilistici servono più a catturare l'attenzione che a prefigurare una produzione imminente. Anche se la ruota lenticolare piena e l'impianto frenante firmato J.Juan possono già sembrare pronti per la produzione.

Voge CU625 2026: vista laterale

Dalla Cina a EICMA

Resta da capire se e quando questa cruiser plug-in vedrà la catena di montaggio. Va detto che la sigla CU identifica già la linea custom di Voge, che comprende modelli di serie come la CU525, la CU250 e la CU625.

Il prototipo è stato mostrato per la prima volta a CIMA 2026, il Salone Internazionale della Moto in Cina. Per scoprire se questo progetto avrà un seguito commerciale e per conoscerne le specifiche tecniche dettagliate, non resta che attendere il mese di novembre, quando alla fiera di Milano si apriranno i cancelli di EICMA 2026. E dove la Voge CU-X Hybrid Concept potrebbe (il condizionale è d'obbligo) fare il suo debutto in occidente.

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