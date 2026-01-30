Svelato il prezzo della Kove 800X GT: quando arriva e quanto costa

La versione adventure nelle sue diverse declinazioni, dalla più versatile 800X Pro alla specialistica 800X Rally, è stata molto apprezzata dagli amanti dell'off-road, ora Kove è pronta a introdurre una versione più stradale, dedicata al turismo su asfalto con qualche deviazione saltuaria in fuoristrada: la 800X GT. Di lei vi abbiamo raccontato tutto live da EICMA 2025, l'unica cosa che ancora non sapevamo con certezza erano data d'arrivo e prezzo: ora ci sono, le trovate qualche riga più in basso.

Kove 800X GT: data d'arrivo e prezzo

Kove 800X GT, il tris di borse è optional

L'ultima arrivata in casa Kove - stando a quanto pubblicato sul sito italiano - è già in arrivo presso le concessionarie della rete, il prezzo è molto simile a quello pronosticato qualche mese fa durante la fiera: 9.290 euro, nella cifra non è però incluso il tris di borse in alluminio, proposto come optional.

