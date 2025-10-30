Kove 350RR: come cambia la moto vincitrice del mondiale SSP300

La sportiva cinese Kove 350RR è stata la prima ad aggiudicarsi un titolo mondiale al di fuori delle blasonate case europee o giapponesi. A EICMA 2025 viene esposta in versione 2026, con motore E5+ alleggerito e altre piccole novità.
Motore e prestazioni
Il cuore di questa piccola sportiva è un motore bicilindrico parallelo da 344 cc, con distribuzione a doppio albero a camme in testa e 8 valvole. La potenza massima è di 35 kW, ovvero i famosi 48 CV limite per la guida con patente A2, una moto pensata per i giovani e per chi vuole tornare alla guida di una sportiva ma senza avere l'ansia da prestazioni... motoristiche. La coppia è di 32,2 Nm a 9.000 giri/min. Nonostante l'assenza del ride by wire, sono presenti due mappe motore, una eco e una sport, per sfruttare fino all'utltimo briciolo di potenza e il controllo di trazione. Il motore alleggerito rispetto al passato (36,7 kg, -2 rispetto al precedente) rende ancora più favorevole il rapporto peso/potenza, con la moto che fa segnare 164 kg odm. La velocità massima è di 180 km/h.
Ciclistica semplice
La moto che ha vinto il Mondiale SSP300 ha senz'altro ben altra componentistica rispetto al modello di serie, che punta più sulla concretezza. Il teaio a diamante è abbinato ad una forcella USD da 37 mm non regolabile, ai cui piedi lavora una pinza freno flottante, al posteriore il mono è regolabile nel precarico. Le misure compatte, il peso contenuto e l'altezza sella di 790 mm rendono la 350RR una moto facile da guidare per chi deve fare esperienza o non spicca per doti fisiche.
Colori, prezzo, data d'arrivo
La nuova 350RR 2026 arriverà prossimamente presso la rete distributiva di Kove Italia in tre differenti colorazioni: bianco, argento o in replica WSBK, per sentirsi decisamente più piloti.