EICMA 2025: le novità Kove esposte in fiera con Matteo Bottino. Video

Negli ultimi anni lo stand Kove è sempre stato uno di quelli che destavano maggior curiosità. Il giovane brand cinese si presenta a EICMA 2025 ancora una volta ricco di novità interessanti, quali la nuova ammiraglia adventure 800X GT, versione con cerchi da 19 e 17 pollici ricchissima nella dotazione di serie, affiancata dalle rinnovate 800X Pro e dalla versione ancora più specialistica. Oltre a loro, nel corso del 2026, arriveranno a prezzi competitivi anche le 250 cc e 450 cc Cross e la 450 Enduro, omologata Euro 5+, anche lei proposta da un prezzo molto aggressivo. Quello che forse non tutti sanno è che, nonostante l'incredibile successo nel mondo del tassello, quest'anno Kove è stato il primo brand cinese ad aggiudicarsi un titolo mondiale su pista, nella categoria Supersport 300. La moto che ha fatto da base di partenza per quella iridata, ovvero la 350RR verrà importata con un prezzo inferiore ai 6.000 euro. Ci racconta tutto in dettaglio Matteo Bottino, Marketing e Comunicazione Gruppo Pelpi International, distributore per l'italia del marchio cinese.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2025