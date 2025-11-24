Kove, ecco i disegni della nuova supersportiva 250RR

Inedita nel look, avrà (anche) scarico alto e forcellone monobraccio. Che bella!

Kove 250RR - Nei giorni scorsi abbiamo riportato la notizia di una ''fuga'' di disegni CAD avvenuta nel contesto di una presentazione Kove a concessionari e importatori con oggetto i nuovi modelli in arrivo. Figuravano due supersportive, la quattro cilindri 475RR (qui l'articolo) e la 250RR.

Quest'ultima è l'evoluzione dell'attuale ''carenata'' bicilindrica della Casa. Nuova nel design, ha linee meno taglienti rispetto al modello esistente, apprezzabili nel frontale, nei pannelli laterali, nel serbatoio e nel codino. Soprattutto, guadagna un forcellone monobraccio e cerchi ridisegnati, oltre a un silenziatore rialzato per facilitare la rimozione della ruota posteriore.

Non ci sono per ora indicazioni di modifiche al motore. La 250RR oggi in vendita ha 32 CV a 11.500 giri/mn e 23 Nm a 9.000 giri/min, per una velocità massima di 160km/h.

Kove 250RR, la versione attualmente in vendita

