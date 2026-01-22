Kove: le vittorie alla Dakar, la 450Rally EX da corsa e quella di serie, gli ambiziosi progetti

Kove è il primo marchio cinese a vincere delle tappe nella classe Rally2 della Dakar: le moto, i retroscena e gli ambiziosi progetti

Kove è arrivata in punta di piedi solo 4 anni fa, nel 2022, ma da allora ha messo in fila altrettante partecipazioni alla Dakar e una gamma moto fortemente orientata al mondo off-road/adventure che ha saputo convincere per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Dopo le vittorie in alcune tappe della classe Rally2, alla Dakar 2026 – primo marchio cinese a riuscirci – scopriamo i retroscena, le differenze tra la 450Rally EX da gara e la 450Rally di serie, ma anche i progetti per il futuro di Kove.

Kove alla Dakar

L'esordio

La prima partecipazione di Kove alla più famosa corsa nel deserto, la Dakar, risale al 2023 con la 450Rally Factory. Come sempre in questi casi, tuttavia, il percorso che ha portato l'Azienda cinese al debutto nell'offroad è iniziato molto prima: risale infatti al 2021 l'inizio dello sviluppo della piattaforma 450Rally. Il primo anno di Dakar, con 3 moto ufficiali Kove, ha visto il brand orientale chiudere la gara con tutte le moto al traguardo, un lusinghiero risultato se pensiamo al rigoroso banco di prova del deserto e alla gioventù del progetto.

2024 e 2025

Nel 2024 e nel 2025 Kove ha preso parte di nuovo alla Dakar, confermando che non si trattava di un exploit casuale, ma di un progetto a lungo termine: a testimonianza della grande ambizione, proprio nel 2025, Kove è diventata – con 12 piloti iscritti – la seconda squadra motociclistica più grande alla Dakar, dietro solo a KTM. Neels Theric ha concluso al 15° posto in classifica generale e 6° nella classe Rally2.

2026

Nel 2026 lo stesso Theric ha conquistato 2 vittorie di tappa durante la prima Stage Marathon e una vittoria ulteriore nella SS8. Un risultato, quello di quest'anno, che ha permesso a Kove di diventare il quinto produttore nella storia del Dakar, nonché il primo marchio motociclistico cinese a vincere – dopo Honda, KTM, Husqvarna e Sherco – nella classe Rally2. Oltre ai piloti Factory, Neels Theric e Sunier Sunier, Kove ha schierato 7 piloti privati supportati attraverso canali ufficiali e una crew di supporto tra ingegneri, meccanici, staff logistico e analisti dei dati.

Kove: 450Rally EX vs 450 Rally di serie

Ma quanto passa da una 450Rally EX che corre la Dakar a una 450 Rally di serie? Il banco di prova della corsa nel deserto più famosa al mondo è uno dei più duri di sempre, pertanto la 450Rally EX è stata irrobustita: telaio, sospensioni e trasmissione sono stati rinforzati, così come piastre paramotore e protezioni. Il doppio serbatoio è cresciuto nella capacità totale fino a circa 34 litri – contro i 32 litri della 450Rally di serie – mentre il sistema elettrico è stato sviluppato per offrire massime prestazioni, grazie a generatore e batteria potenziati.

Kove: il futuro

Insomma, Kove ha dimostrato che la Dakar è molto di più che una gara e la sua presenza nella corsa di rally più famosa va oltre l'ambizione di vincere alcune tappe. Per il Marchio cinese rappresenta infatti soprattutto un banco di prova per imparare e perfezionarsi: un investimento ingegneristico a lungo termine che sta permettendo a Kove di competere con i marchi più blasonati. Il viaggio di Kove alla Dakar? È appena iniziato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 22/01/2026