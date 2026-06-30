Benelli TRK 902: svelati i prezzi! Ecco quanto costano le nuove maxi crossover

Per anni la TRK 502 è stata molto più di una semplice moto per Benelli. È stata il modello che ha riportato il marchio italiano ai vertici delle classifiche di vendita, trasformandosi in un vero fenomeno commerciale grazie a un mix di prezzo competitivo, semplicità e grande versatilità. Un successo che, negli ultimi anni, è stato raccolto dalla TRK 702, capace di alzare ulteriormente l'asticella senza tradire la filosofia della famiglia.

Oggi però la Casa di Pesaro guarda ancora più in alto. La nuova TRK 902 rappresenta infatti il tassello più importante della nuova offensiva Benelli nel segmento delle maxi crossover con l'obiettivo di dare nuovamente slancio alle vendite, offrendo una moto più potente, tecnologica e raffinata, ma senza rinunciare a quello che ha decretato il successo delle precedenti TRK, ovvero un rapporto qualità-prezzo competitivo

La nuova ammiraglia della gamma debutta in due configurazioni, TRK 902 Stradale e TRK 902 Xplorer, pensate per soddisfare esigenze differenti ma accomunate dalla stessa base tecnica.

Due anime, una sola piattaforma

Le migliori crossover 2026: la Benelli TRK 902 Stradale

Il cuore della nuova TRK è il bicilindrico parallelo di 904 cc raffreddato a liquido, omologato Euro 5+, progettato per offrire una maggiore attitudine ai viaggi rispetto all'attuale 700 presente a listino, specialmente a pieno carico, grazie all'aumento della potenza massima fino a 95CV. Il telaio mantiene la classica impostazione con struttura in acciaio, mentre la ciclistica è stata sviluppata per garantire stabilità sull'asfalto e una buona capacità di affrontare anche gli sterrati leggeri.

L'equipaggiamento comprende acceleratore elettronico ride-by-wire, riding mode, controllo di trazione disinseribile, ABS, display TFT a colori con connettività e un comparto illuminazione completamente Full LED, elementi ormai imprescindibili in questa categoria.

Le differenze tra le due versioni riguardano soprattutto la destinazione d'uso.

La TRK 902 Stradale è pensata per chi percorre prevalentemente asfalto. Punta su un'impostazione più turistica, con cerchi dedicati all'utilizzo stradale e una ciclistica orientata al massimo comfort durante i lunghi trasferimenti.

La TRK 902 Xplorer, invece, aggiunge una vocazione più adventure. Oltre a una dotazione specifica per affrontare con maggiore disinvoltura gli sterrati, propone un allestimento più ricco pensato per chi ama alternare lunghi viaggi su strada a percorsi meno battuti, mantenendo comunque una forte predisposizione al turismo.

Pur condividendo motore, telaio ed elettronica, le due versioni si rivolgono quindi a motociclisti differenti: la Stradale privilegia l'efficacia sull'asfalto, mentre la Xplorer strizza l'occhio a chi cerca una crossover più versatile.

Prezzi e arrivo nelle concessionarie

Benelli TRK 902 Xplorer, lato destro

Benelli ha confermato i prezzi ufficiali della nuova gamma TRK 902, mantenendo fede alla tradizione del marchio di proporre un listino particolarmente competitivo rispetto alla concorrenza.

La Benelli TRK 902 Stradale sarà proposta a 8.790 euro franco concessionario, mentre per la più accessoriata TRK 902 Xplorer saranno necessari 8.990 euro, appena 200 euro in più. Entrambi i prezzi includono tre anni di garanzia, imballo e trasporto, mentre restano escluse le spese di immatricolazione.

Una differenza di prezzo contenuta che rende particolarmente interessante la versione Xplorer per chi desidera una moto pronta anche a qualche escursione fuori dall'asfalto.

Le due nuove crossover entreranno ufficialmente nel listino Benelli a partire dal 1° luglio 2026 e saranno disponibili nelle concessionarie italiane con le seguenti colorazioni: grigio e bianco per la TRK 902 Stradale, mentre la TRK 902 Xplorer potrà essere scelta in grigio, verde e sabbia.