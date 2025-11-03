EICMA 2025 | Intervista

EICMA 2025: le novità Benelli raccontate da Gianni Monini. Video

Avatar di Isabella Galli, il 07/11/25

1 ora fa - Tante novità: TRK 602 X, TRK 902 Xplorer e Stradale e altro ancora...

Cresce la famiglia TRK, con la 602 X e le TRK 902 Xplorer e Stradale. In vista del 2026, novità anche lato scooter 125...

Benelli presenta a EICMA 2025 diverse novità interessanti, prima fra tutte TRK 902 ExplorerTRK 902 Stradale, pensate rispettivamente per l'adventure e per i lunghi viaggi su asfalto.

Dal canto suo, BN 125 2026 si rinnova nelle grafiche e nelle colorazioni.

Si allarga poi la famiglia TRK, con l'inserimento della TRK 602 X, che erediterà il testimone della amatissima 502 X. Motore bicilindrico da 554 cc, lo stesso della tornado 550, dashboard TFT a colori da 5'' e soluzioni di design interessanti.

Ma non è finita qui... Ci racconta tutto Gianni Monini, Direttore Commerciale di Benelli. Guarda la video intervista.

