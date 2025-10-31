Benelli BN 125 2026: la naked entry level cambia colorazioni e grafiche

Il marchio italiano presenta la sua rinnovata monocilindrica 125 cc Euro 5+. Scopriamo le caratteristiche e come è fatta da EICMA 2025

In occasione di EICMA 2025 Benelli ci fa vedere la nuova BN 125, che mantiene sostanzialmente le sue caratteristiche tecniche già conosciute, ma si presenta per il 2026 con una grafica totalmente rinnovata e nuove colorazioni che ne enfatizzano il carattere, valorizzando la sua linea personale.

Benelli BN 125 2026: a EICMA 2025 arriva la naked entry level con nuove colorazioni e grafiche

Benelli BN 125 2026: le caratteristiche

A livello tecnico, ricordiamo che la naked monta unmonocilindrico quattro tempiEuro5+di 125 cc, che garantisce prestazioni brillanti. Parliamo di una potenzamassima di11,1 CV/9.500 girie una coppia di10 Nm/7.000 giri. Sono 675 i km di autonomia dichiarati, grazie al serbatoio da 13,5 L, per un consumomedio di 50 km/l.

Lato ciclistica ritroviamo il telaio a traliccio in acciaio con forcella a steli rovesciatida 35 mm e monoammortizzatore posteriore regolabile nel precaricomolla. Il sistema frenante sfrutta un disco anteriore da260 mme uno posteriore da240 mm dietro con CBS di serie. I cerchi in lega leggera da 17” montano pneumatici da 110/80 e 130/70. Il peso è di 142 kg in ordine di marcia e l’altezza della sella da terra è di780 mmper garantire sicurezza e facilità di guida.

Benelli BN 125 2026: la naked monocilindrica ha un prezzo di 2.690 euro f.c.

Benelli BN 125 2026: nuovi colori che esaltano il look

In quest’ottica di facilità d’uso, troviamo la leva del freno anteriore

regolabile e unoschermo LCDdi chiara lettura, con tutte le informazioni necessarie. La nuova Benelli BN 125 MY26 Euro 5+ sarà disponibile nel corso del 2026 in tutte le concessionarie Benelli ad un prezzo di2.690 euro f.c., e viene proposta nelle colorazioni Midnight Black ePure White.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/11/2025