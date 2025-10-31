Benelli Tornando Naked Twin 550 2026, la nuova naked per patente A2

Storia lunga (e anche un po' travagliata) quella della Benelli Tornado Naked Twin. Presentata a EICMA 2023 per la prima volta e riproposta lo scorso anno, il suo debutto sul mercato è slittato nuovamente, tanto che a EICMA 2025 è arrivata con il motore aggiornato. Dopo l'esordio sul mercato della Tornado 550 – qui la prova di Michele – scopriamo insieme com'è fatta e quando arriverà sul mercato la nuda.

Benelli Tornado Naked Twin 550, carattetistiche e novità

Benelli Tornado Naked Twin 550, il look futuristico attirerà i giovani motociclisti

La naked italo-cinese conferma uno dei suoi punti di forza, ovvero il design muscoloso e futuristico che, sono convinto, piacerà molto ai giovani. Forme complesse, tra spigoli, linee tese e il faro a LED anteriore a doppia unità sovrapposta con DRL che ne caratterizza il frontale. Al posteriore, invece, il fanale sparisce, integrato negli indicatori di direzione, per un tocco minimal tanto in voga tra i designer. L'aria da moto hi-tech viene confermata anche dallo strumento TFT a colori posizionato al centro del manubrio a sezione variabile, un pannello da 5 pollici dotato di connettività Bluetooth e WiFi, con tanto di navigazione cartografica o con pittogrammi.

Potenza piena, in futuro anche A2

Dalla sua prima apparizione ad oggi di cose ne sono cambiate, tra queste anche le normative anti-inquinamento e il suo motore. Il cuore della TNT 550 è lo stesso bicilindrico parallelo frontemarcia che spinge la sorella carenata, la scheda tecnica riporta una cilindrata di 554 cc, per 56 CV a 8.250 giri/min e 54 Nm a 5.250 giri/min. Con questi numeri, la moto non sarebbe guidabile da chi è in possesso di patente A2, ma da Pesaro fanno sapere che in seguito arriverà anche la versione limitata a 35 kW. La Tornado Naked Twin è dotata di due mappe motore (Eco e Sport) e controllo di trazione disinseribile.

Ora la componentistica è davvero interessante

Benelli Tornado Naked Twin 550, Brembo e Marzocchi firme per la ciclistica (per ora)

Il motore è inserito all'interno di un telaio a traliccio in tubi d'acciaio, stesso materiale utilizzato anche dal forcellone. Rispetto alla 500 presentata nel 2023, la ciclistica aumenta di qualità. Infatti, al posto della ''forcellona'' da 50 mm, ne arriva una Marzocchi regolabile in idraulica e precarico molla con steli da 41, al posteriore il monoammortizzatore è regolabile nel freno idraulico in estensione e nel precarico della molla. Fanno un passo in avanti anche i freni, con pinze radiali Brembo a 4 pistoncini che mordono dischi da 320 mm all'anteriore, pinza flottante e disco da 260 mm al posteriore. I cerchi da 17 pollici calzano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV ma attenzione, spesso Benelli ha mostrato sul palco moto con dotazione più ricca rispetto alla moto definitiva arrivata in concessionaria. Certo è invece il peso dichiarato: 195 kg odm, con la sella posizionata a 805 mm dal terreno.

Data d'arrivo e prezzo

Ora, sappiamo tutti che parlare di data d'arrivo e prezzo potrebbe essere un azzardo, ma Benelli dichiara che la moto arriverà nelle concessionarie nel corso del 2026. Ancora non è stato comunicato il prezzo: con la Tornado 550 a 6.490 euro possiamo supporre che la nuda resti al di sotto dei 6.000 euro.Vista la concorrenza spietata all'interno del segmento, Benelli dovrà affilare bene i coltelli per trasformare la TNT550 in una vera best seller di categoria.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/01/2026