Benelli: anche nel 2026 continua la promozione sulle TRK 702 e non solo

Avatar di Danilo Chissalé, il 12/01/26

46 minuti fa - Il tris di borse è compreso nel prezzo d'acquisto di una Benelli TRK 702

Benelli conferma la promozione sulle TRK 702, TRK 702 X e TRK 502 X: il tris di valigie rimane incluso nel prezzo fino al 30 Aprile 2026.

Anno nuovo, stessa promo. Benelli, in attesa di lanciare sul mercato le nuove TRK 602 e TRK 902sostiene le vendite delle sue bestseller 702 e 502 estendendo la promozione che include nel prezzo d'acquisto il tris di borse. 

Validità e condizioni della promozione

Il tris di borse è compreso nel prezzo d'acquisto fino al 30 aprile

Come detto, l'iniziativa promozionale sarà valida sulle versioni X, ovvero le più avventurose, della gamma TRK. Il vantaggio cliente sarà sarà prorogato fino al 30 aprile 2026.

Il prezzo di listino per la TRK 502 X è di € 5.990 f.c., mentre per le TRK 702 e TRK 702 X è di € 7.490 f.c.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 12/01/2026
Listino Benelli TRK 702
AllestimentoCV / KwPrezzo
TRK 702 X 70 / 517.490 €
TRK 702 70 / 517.490 €

