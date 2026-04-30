Nuove Benelli BKX 300 e 300 S: doppia anima tra off-road e città con un prezzo allettante

Arrivano in Italia le nuove Benelli BKX 300 e BKX 300 S. Dopo le versioni 125 cc, la gamma BKK evolve verso l'alto, mantenendo intatto il concept stilistico ma offrendo contenuti tecnici più raffinati. Il tutto, con un'offerta accessibile. Ma entriamo nei dettagli e scopriamo le principali caratteristiche delle due nuove moto.

Una base tecnica in comune

Il linguaggio stilistico è quello degli apprezzati modelli 125 cc, caratterizzato da un gruppo ottico anteriore con le lame luminose a LED. I due modelli si differenziano sul piano estetico essenzialmente nella zona frontale, dove componenti come fianchetti, paramani e sovrastrutture assumono configurazioni specifiche. BKX 300 S offre un look più cittadino, mentre BKX 300 propone finiture ispirate al mondo outdoor che richiamano la sua indole adventure.

La base tecnica è comunque identica per i due modelli. Benelli BKX 300 e BKX 300 S adottano un telaio in acciaio a doppia culla chiusa. La ciclistica è affidata a una forcella anteriore da 41 mm completamente regolabile in precarico, compressione ed estensione e a un monoammortizzatore posteriore con leveraggio progressivo, regolabile in precarico ed estensione. Tra le due versioni c'è però un diverso setup per le escursioni: 180 mm per la BKX 300, più orientata all’off-road, e 150 mm per la BKX 300 S, pensata per un utilizzo prettamente stradale.

Benelli BKX 300

Motore monocilindrico

Il cuore pulsante è un motore monocilindrico da 292,4 cc, 4 tempi, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+, capace di erogare 28,6 CV (21 kW) a 8.750 giri/min e 24 Nm di coppia a 7.250 giri/min. Numeri che fanno capire che queste moto possono essere guidate anche dai possessori della patente A2. Il serbatoio della benzina è di 12 litri. Peso in ordine di marcia di 153 kg per la BKX 300 S e di 156 kg per la Benelli BKX 300.

Andando avanti, la BKX 300 più orientata all'off-road propone sospensioni a lunga escursione, ruote a raggi da 19 pollici all’anteriore e 17 pollici al posteriore, altezza sella di 860 mm e una luce a terra di 229 mm. BKX 300 S, invece, offre cerchi in lega da 17 pollici, assetto più compatto e reattivo, e altezza sella di 820 mm.

L'impianto frenante si compone in entrambi i modelli di un disco anteriore da 300 mm abbinato a una pinza radiale a quattro pistoncini e un disco posteriore da 240 mm. Completano l’equipaggiamento una strumentazione LCD.

BKX 300 S

Prezzi

Benelli BKX 300 e BKX 300 S arriveranno nelle concessionarie a maggio. I prezzi? BKX 300 è disponibile nelle colorazioni Nordic White, Cement Grey, Avio Blue e Dune Sea al prezzo di 3.990 euro. BKX 300 S è in vendita al prezzo di 3.790 euro nelle varianti colore Pastel Grey/Carbon Black, Gres White/Avio Blue e Pure White/Oxide Green.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026