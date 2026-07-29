Voge Valico 625DSX vs Kove 625X Pro: sono la stessa moto? Ecco tutta la verità

Voge 625DSX e Kove 625X Pro hanno molto in comune. Ma sono davvero la stessa moto? Ecco differenze, motore e produttori.

A guardarle una accanto all'altra, la domanda viene quasi spontanea: la Voge Valico 625DSX e la nuova Kove 625X Pro sono la stessa moto? Oppure sono due modelli completamente diversi che condividono soltanto la cilindrata? Il dubbio è legittimo, anche perché entrambe arrivano dalla Cina, entrambe si inseriscono nel segmento delle crossover di media cilindrata, entrambe utilizzano un bicilindrico parallelo da 581 cc e, soprattutto, i numeri relativi a potenza e coppia sono molto vicini.

La risposta breve (e ovvia), però, è no: la 625X Pro non è una Valico 625DSX con un altro nome. Le due moto appartengono a realtà industriali differenti e presentano differenze importanti a livello di telaio, sospensioni, dotazione, elettronica e impostazione generale.

C'è però un elemento che le avvicina molto: il motore. Ed è proprio da qui che nasce gran parte della confusione.

Partiamo dalla domanda più importante: chi produce Voge e chi produce Kove?

Per capire il rapporto tra le due moto bisogna innanzitutto separare i due marchi. Voge è il brand premium del gruppo cinese Loncin Motorcycle. La stessa Voge dichiara infatti di essere nata nel 2018 all'interno di Loncin con l'obiettivo di sviluppare motociclette di fascia più alta rispetto alla produzione generalista del gruppo. La Valico 625DSX, inoltre, secondo il manuale ufficiale, è fabbricata da Chongqing Loncin Motor Co., Ltd.

Kove, invece, è un costruttore cinese indipendente rispetto a Loncin. La 625X Pro appartiene quindi a un'altra famiglia industriale. Ed ecco il primo punto da chiarire: non è corretto dire che Kove produce la Voge o che Voge produce la Kove. Non ci sono elementi ufficiali che indichino un rapporto di produzione ''per conto terzi'' tra i due marchi per questi modelli.

Quindi, se vi state chiedendo se esista una sorta di accordo per cui una delle due aziende costruisce la stessa moto che poi viene venduta con due marchi diversi, la risposta è no.

Allora perché hanno lo stesso motore?

Kove 625X Pro, il twin ha perni di manovella sfalsati di 270°

Qui la questione diventa più interessante. La Voge Valico 625DSX utilizza un bicilindrico parallelo da 581 cc, siglato KEL600, con distribuzione DOHC e 8 valvole. La potenza dichiarata per il mercato italiano è di 63,9 CV a 9.000 giri/min, con cambio a sei rapporti. La Kove 625X Pro monta a sua volta un bicilindrico parallelo da 581 cc, con distribuzione DOHC a 8 valvole e albero motore a 270°. I dati dichiarati sono 62,5 CV a 8.500 giri/min e 56,5 Nm a 6.250 giri/min.

La cilindrata è quindi identica e i valori di potenza e coppia sono estremamente vicini. Questo significa che il motore è lo stesso?

Una dichiarazione ufficiale dei costruttori che certifichi che il motore Kove sia lo stesso identico della Voge non c'è, ma è l'unica cosa che manca. Non è infatti la prima volta che vediamo marchi cinesi utilizzare il motore già prodotto da un competitor, vi dice niente il motore bicilindrico parallelo da 450 cc montato sulla CFMoto 450MT, ma a loro volta anche da Mondial Mud, Moto Morini AlltrHike e QJMotor? Kove, probabilmente potrà aver affinato il motore secondo le sue specifiche, ma è praticamente certo che si tratti della stessa base tecnica, come dimostrato anche dalle leggere differenze nella scheda tecnica: la Voge dichiara 63,9 CV a 9.000 giri/min, mentre Kove dichiara 62,5 CV a 8.500 giri/min. Anche la coppia massima è indicata con valori e regimi differenti.

La vera differenza? Le moto intorno al motore

Se il propulsore rappresenta il punto di contatto, è tutto ciò che gli sta intorno a rendere le due moto differenti.

Voge Valico 625DSX - Tre quarti anteriore

La Voge Valico 625DSX è una crossover relativamente compatta e orientata a un equilibrio tra utilizzo quotidiano, viaggio e sterrato leggero. Ha ruota anteriore da 19 pollici, posteriore da 17, forcella KYB upside-down da 41 mm regolabile, monoammortizzatore posteriore regolabile e un peso dichiarato a vuoto di 194 kg sul sito ufficiale. La sella è a 835 mm e il serbatoio contiene 17,6 litri.

Kove 625X Pro, ottime le Pirelli Scorpion Rally STR di primo equipaggiamento

La Kove 625X Pro nasce invece con un'impostazione più ambiziosa sul fronte della dotazione. Anche qui troviamo ruote da 19 e 17 pollici, ma le sospensioni KYB sono completamente regolabili e vantano escursioni maggiori: 180 mm davanti e 230 mm dietro. Il serbatoio sale a circa 21 litri e il peso dichiarato è di 221 kg.

Sono quindi due moto che possono condividere una parte importante della base motoristica, ma che prendono strade diverse nel momento in cui si parla di ciclistica e destinazione d'uso.

Voge 625DSX: la scelta più semplice e razionale

Voge Valico 625DSX - Frontale

La Valico 625DSX punta soprattutto sul rapporto tra contenuti e prezzo. La formula è quella che ormai conosciamo bene nel mondo delle crossover cinesi: motore bicilindrico, ruota anteriore da 19 pollici, dotazione completa e una ciclistica pensata per affrontare con disinvoltura asfalto e strade bianche.

Il prezzo ufficiale indicato da Voge Italia è di 6.390 euro, oltre a 300 euro di spese di immatricolazione e messa su strada. È una moto che, sulla carta, ha un vantaggio importante: la semplicità della formula.Non cerca di essere una maxi-enduro in miniatura e non punta a stupire con una lista infinita di dispositivi elettronici. È una crossover concreta, con un motore abbastanza potente da poter affrontare anche i viaggi e dimensioni che non dovrebbero mettere troppo in difficoltà nell'uso quotidiano. Specialmente in questo segmento, la storia ci insegna che praticità e concretezza (che spesso sono sinonimi di risparmio per l'utente) sono caratteristiche apprezzatissime

Kove 625X Pro: la risposta più tecnologica

Kove 625X Pro, nel ricchissimo allestimento la fanaleria full LED e il cavalletto centrale

La Kove 625X Pro prende invece la stessa idea di base e la porta verso un concetto più ricco e sofisticato. Il motore resta quello, ma intorno al bicilindrico troviamo una dotazione decisamente più articolata.

La moto dispone di sospensioni KYB completamente regolabili, ABS con possibilità di intervento configurabile per l'utilizzo su fondi a bassa aderenza, controllo di trazione disinseribile, fari full LED con faretti supplementari, paramani, protezioni tubolari e piastra paramotore metallica.

A questo si aggiungono parabrezza regolabile, cavalletto centrale, manopole e sella riscaldabili, sensori di pressione degli pneumatici, sistema keyless, prese USB, presa 12 V e un display TFT da 6,75 pollici con connettività e mirroring. Ma soprattutto c'è un elemento che la distingue non soltanto dalla Voge, ma dall'intero segmento: il radar posteriore.La 625X Pro utilizza infatti un sistema che monitora l'angolo cieco e segnala la presenza di veicoli in avvicinamento, oltre a fornire un avviso in caso di rischio di collisione posteriore. È una tecnologia che normalmente siamo abituati a vedere su motociclette di categoria e prezzo superiori. La Kove gioca la carta della ricchezza di dotazione, perfetta per ingolosire i motociclisti fan delle formule ''All-Inclusive''.

La tabella che chiarisce tutto

Voge Valico 625DSX Kove 625X Pro Marca Voge Kove Gruppo Loncin Costruttore indipendente Cilindrata 581 cc 581 cc Motore Bicilindrico parallelo Bicilindrico parallelo Potenza dichiarata 63,9 CV a 9.000 giri 62,5 CV a 8.500 giri Coppia dichiarata 57 Nm 56,5 Nm Ruota anteriore 19'' 19'' Ruota posteriore 17'' 17'' Sospensione anteriore KYB 41 mm regolabile KYB 43 mm completamente regolabile Escursione anteriore n.d. 180 mm Escursione posteriore n.d. 230 mm Sella 835 mm 820 mm Serbatoio 17,6 litri circa 21 litri Peso dichiarato 194 kg a vuoto 221 kg Radar posteriore No Sì TFT Sì 6,75'' Manopole riscaldabili n.d. Sì Sella riscaldabile n.d. Sì Prezzo 6.390 euro + 300 euro 6.690 euro, promo lancio 6.490 euro

I dati evidenziano bene la situazione: la cilindrata e l'architettura del motore sono il grande punto di contatto, ma il resto delle moto segue filosofie differenti. La Kove è più ricca, più sofisticata e più orientata al viaggio a lungo raggio, mentre la Voge punta maggiormente sulla semplicità e sul rapporto tra prezzo e contenuti. I prezzi della Kove riportati sono quelli comunicati per il mercato italiano, con promozione di lancio indicata fino al 30 settembre 2026.

Ma quindi: la Kove è una Voge più costosa?

No.

Questa è probabilmente la conclusione più importante.

La Kove 625X Pro non è una Valico 625DSX ''vestita meglio''. È una moto che utilizza un propulsore della stessa cilindrata e molto vicino, per caratteristiche, a quello della Voge, ma che sviluppa attorno a questa base un progetto differente.

Il confronto è quindi più simile a quello tra due costruttori che utilizzano una piattaforma motoristica comune o fortemente imparentata, piuttosto che tra due versioni della stessa motocicletta.

È un fenomeno tutt'altro che raro nel mondo motociclistico moderno: progettare un motore, o acquistare una piattaforma motoristica, e poi sviluppare ciclistiche, elettronica e sovrastrutture differenti permette di abbattere i costi di sviluppo e di proporre prodotti diversi sul mercato.

Il problema è che, nel caso di Voge e Kove, non è pubblicamente documentato in modo abbastanza chiaro da poter dire con certezza chi sia il produttore originario del motore e quale sia esattamente il rapporto industriale tra i due propulsori. Per questo motivo sarebbe scorretto sostenere che ''Kove produce il motore della Voge'' o, al contrario, che ''Loncin costruisce la Kove''.

Quale scegliere?

La risposta dipende molto dall'utilizzo.

Se volete spendere meno e avere una crossover equilibrata, la Voge Valico 625DSX resta una scelta molto interessante. Il prezzo più basso, il peso dichiarato contenuto e una dotazione già completa la rendono particolarmente razionale per chi cerca una moto tuttofare senza voler necessariamente avere ogni tecnologia disponibile.

Se invece vi interessa viaggiare, la Kove 625X Pro sembra avere qualcosa in più. Il serbatoio più capiente, le sospensioni a maggiore escursione, la dotazione turistica, il comfort e soprattutto il radar posteriore la rendono più orientata a chi immagina di utilizzare la moto per macinare chilometri.

C'è però un aspetto da non sottovalutare: la Kove pesa sensibilmente di più. I 221 kg dichiarati contro i 194 kg a vuoto indicati da Voge raccontano due filosofie differenti. La 625X Pro è più equipaggiata e strutturata, ma tutta questa dotazione ha inevitabilmente un costo anche in termini di massa.

Il verdetto: stessa moto? No. Stesso cuore? Probabilmente molto vicino

La risposta definitiva alle domande che ci siamo posti all'inizio è quindi questa:

Voge Valico 625DSX e Kove 625X Pro non sono la stessa moto.

Voge non produce Kove e Kove non produce Voge.

Non ci sono elementi ufficiali sufficienti per dire che una delle due aziende costruisca la moto dell'altra.

Il motore da 581 cc, però, è il punto di contatto più evidente e sembra appartenere alla stessa famiglia progettuale o essere una stretta derivazione. Le differenze di potenza, coppia e regime di erogazione suggeriscono comunque tarature e specifiche differenti.

E alla fine è proprio questo il punto più interessante. Il mercato cinese delle moto sta diventando sempre più maturo e articolato: non basta più chiedersi ''da dove arriva questa moto?''. Bisogna capire chi l'ha progettata, chi la produce, quale piattaforma utilizza e soprattutto come quella piattaforma viene sviluppata.

Nel caso di Valico 625DSX e 625X Pro, la risposta è semplice: due moto diverse, due marchi diversi, due progetti diversi, ma con un cuore molto simile.

E se il dubbio nasce dal fatto che entrambe hanno 581 cc e circa 63 CV, beh, non è affatto un caso: è proprio lì che si trova il filo che le collega.

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