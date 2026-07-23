Kove 350 Rally si mostra nei brevetti: più leggera e pensata per patente A2

Kove si starebbe lavorando ad una novità interessante. Si tratterebbe della Kove 350 Rally, sorella minore della Kove 450 Rally che sta ottenendo un buon successo commerciale nel segmento adventure. Sono infatti emersi dei brevetti depositati dall'azienda in cui troviamo riferimenti e immagini del nuovo modello.

La nuova Kove 350 Rally: cosa dicono i brevetti

Il telaio sembra molto simile a quello del modello 450, così come il forcellone. Il look appare invece differente, con uno stile complessivo che richiama più la tradizione europea o giapponese. La moto appare più orientata a un utilizzo stradale che off-road. Dal punto di vista meccanico, non è possibile stabilire davvero se si tratti di un motore 350 completamente nuovo o di un'unità ripresa da un altro modello della gamma Kove. Dalle immagini di tre quarti anteriore, sembra che il motore possa essere un bicilindrico parallelo. Potrebbe trattarsi di quello della Kove 350R da 47,5 CV.

Kove 350 Rally

In ogni caso, la nuova Kove 350 Rally se dovesse arrivare in Europa si potrà guidare con patente A2. Uno degli elementi più interessanti della moto è il serbatoio del carburante, o meglio, i serbatoi. Come la sorella maggiore, la 350 monta una coppia di serbatoi. Si tratta di una soluzione che non solo permette di trasportare più carburante ma pure di abbassare il baricentro della moto a tutto vantaggio della dinamica di guida.

Il telaio della moto può contare su di una forcella USD a lunga escursione all'anteriore, un ammortizzatore posteriore, un singolo freno anteriore a due pistoncini, oltre a carene e sella che sembrano prese direttamente da una moto da enduro. CFMoto, QJMotor e Moto Morini offrono tutte moto adventure A2 leggere che stanno piacendo sempre più in tutta Europa. Kove potrebbe presto quindi dire la sua con un modello nuovo e non una semplice versione in scala ridotta della Kove 450.

Kove 350 Rally

Come per tutti i brevetti depositati, non c'è comunque alcuna garanzia che la moto entri davvero in produzione. Tuttavia, Kove sta crescendo rapidamente in Europa e una 350 Rally pensata specificamente per i possessori di patente A2 e per i motociclisti che desiderano una moto adventure leggera avrebbe molto senso. Non riamane che attendere novità.

Fonte: Visordown

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