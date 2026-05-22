Kove 800X cambia volto: ecco cosa svelano i documenti di omologazione

Pare che per la Kove 800X (qui la nostra prova) si stia avvicinando il momento di ricevere un aggiornamento importante che introdurrà diverse cambiamenti sul fronte stilistico. Dall'Australia arriva un'interessante novità. I colleghi di Australian Motorcycle News hanno messo le mani sui documenti di omologazione provenienti dalla Cina del nuovo modello da cui emergono novità davvero molto interessanti.

Ecco come potrebbe cambiare la moto

I marchi cinesi, si sa, non seguono i programmi di aggiornamento delle aziende giapponesi o europee e aggiornano più di frequente i loro modelli. Quindi non stupisce che possa essere in arrivo un importante restyling della Kove 800X nonostante l'attuale modello sia sul mercato da poco. A quanto trapela dalla documentazione, le novità non saranno tecniche ma estetiche. Arriva un look tutto nuovo per la Kove 800X. A quanto pare, Kove sta rispondendo ai feedback del mercato. L'attuale modello presenta fari affiancati, montati in basso, che conferiscono alla moto un aspetto sicuramente distintivo. Tuttavia, questo stile sembra troppo lontano dalle aspettative dei clienti delle moto adventure. Per tale motivo, Kove avrebbe deciso di cambiare.

Kove 800X GT, in fuoristrada

Come cambia la moto? Via i doppi fari affiancati in favore di un doppio faro a LED sovrapposto dietro una copertura trasparente a filo con il parabrezza. Si tratta di una scelta stilistica che dona al frontale un look ''trasparente'', un approccio di design già adottato comunque da diverse moto ispirate alla Dakar di altri produttori. Inoltre, i fari verticali contribuiscono a snellire il muso della moto. Le modifiche non si fermano qui perché c'è anche un nuovo parafango montato in posizione rialzata. Il nuovo modello conserva i doppi dischi freno e le pinze radiali a quattro pistoncini di derivazione stradale di Taisko. Nella parte posteriore, apparentemente non ci sono grandi cambiamenti, ma è presente una nuova piastra paramotore e tutti i pannelli della carenatura anteriore sono stati ridisegnati. La moto presenta una colorazione bianco, blu e rosso.

La meccanica non cambia

Se il design è cambiato sensibilmente, la meccanica invece non è stata toccata. Il suo cuore pulsante è ancora il bicilindrico da 799 cc raffreddato a liquido che eroga 96,5 CV. L'attuale modello dichiara in realtà 95 CV. Anche il telaio non sarebbe stato toccato, sempre realizzato in acciaio, così come le sospensioni KYB completamente regolabili. Secondo i documenti di omologazione, la nuova Kove 800X pesa 194 kg contro i 190 kg dell'attuale modello. Pare che con l'aggiornamento della moto possa cambiare anche la struttura della gamma. L'attuale 800X è proposta nelle varianti GT, Pro e Rally. La nuova versione presenta un badge ''Adventure'' e mostra inoltre le lettere ''X-GY'' sui pannelli laterali. Il tutto sembrerebbe indicare che Kove non stia solo aggiornando il design, ma anche rivedendo le denominazioni dei modelli. Ne sapremo di più in futuro. Quando potrebbe arrivare il nuovo modello? Non lo sappiamo ma potrebbero volerci diversi mesi.

Fonte: Australian Motorcycle News

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