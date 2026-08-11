Wunderlich X-BAG X30: nuove borse laterali per BMW, Ducati e VOGE

Wunderlich X-BAG X30 è un nuovo set di borse laterali per moto dedicato a modelli di marchi come BMW, Ducati, Harley-Davidson e VOGE. Possono essere abbinate ai supporti X-RACK e X-RACK light. Il set comprende due borse morbide chiudibili a chiave, una per ciascun lato, con una capacità di 30 litri ciascuna e un volume complessivo di 60 litri. La portata massima è di 6 kg per borsa, quindi 12 kg complessivi. La struttura stretta, flessibile e robusta, insieme al peso contenuto, le rende adatte al turismo, ai viaggi adventure e all’impiego urbano.

Queste borse sono impermeabili secondo il grado di protezione IPX6 e sono realizzate con un tessuto resistente all’usura e all’abrasione, particolarmente utile nei passaggi fuoristrada stretti e nel traffico urbano. Dispongono di sei fibbie di serraggio DURAFLEX per ciascuna borsa, per regolare con precisione le dimensioni, comprimere il contenuto e impedire che parti della borsa sventolino durante la marcia. Inoltre, presentano una parete posteriore rigida in plastica, sul lato rivolto verso la ruota, che si inserisce e si blocca con accoppiamento geometrico nel telaio tubolare del supporto.

Wunderlich X-BAG X30

Dimensioni di ciascuna borsa: 46 x 25 x 38 cm (lunghezza x larghezza x altezza, osservate nella direzione di marcia). Il prezzo? 429,56 euro.

Due modalità di utilizzo delle X-BAG

Wunderlich propone due modalità di utilizzo delle X-BAG: sistemi completi plug-and-play, nei quali borse e supporto specifico vengono forniti insieme, oppure l’abbinamento del set X-BAG X30 a un supporto X-RACK o X-RACK light dedicato al singolo modello.

La prima opzione è dedicata a modelli come BMW R 1300 R e R 1300 RS, R 12 G/S, M 1000 XR e F 450 GS per i quali sono disponibili sistemi bagaglio completi, composti dalle borse laterali e dal relativo supporto X-RACK light specifico per il modello.

La seconda, invece, prevede invece che le X-BAG X30 possano essere acquistate separatamente e abbinate al supporto X-RACK o X-RACK light previsto per numerosi modelli. Questa possibilità interessa moltissime moto oggi in vendita di marchi BMW, Ducati, Harley-Davidson e VOGE.

Infine, le nuove borse X-BAG sono equipaggiate di serie con serrature antifurto. In alternativa, Wunderlich propone il set di cilindri serratura codificabili per borse laterali X-BAG, che permette di configurare entrambe le borse sulla chiave originale della moto. I cilindri sostituiscono semplicemente quelli montati di serie, evitando di dover portare con sé una chiave supplementare.

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