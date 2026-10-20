Voge SR16 380: a EICMA debutta il ruota alta da 40 CV e una dotazione che fa invidia ai maxi scooter

Il nuovo ruota alta Voge debutta a EICMA 2026 con un motore da 377,7 cc, 40 CV e una dotazione da ammiraglia. Ecco come è fatto

C'è un nuovo protagonista nella famiglia degli scooter a ruota alta di Voge esposta a EICMA 2026. Si chiama Sfida SR16 380 e porta al debutto il monocilindrico più potente mai montato dal marchio su uno scooter: ben 40,1 CV, accompagnati da una dotazione tecnologica e di comfort che guarda decisamente in alto. Un mezzo pensato per districarsi nel traffico quotidiano, ma con numeri e caratteristiche che promettono di renderlo interessante anche fuori città.

VOGE SR16 380: PRATICITÀ DA RUOTA ALTA, DOTAZIONE DA AMMIRAGLIA

Nuovo Voge SR16 380, parabrezza, paramani e bauletto sono presenti di serie

Il design riprende il linguaggio stilistico della famiglia SR16, con linee eleganti e dinamiche, un frontale caratterizzato dalla firma luminosa DRL e un impianto di illuminazione completamente a LED. La praticità resta uno dei suoi punti di forza: pedana piatta con gancio portaborse, vano sottosella capace di ospitare un casco integrale e altri oggetti e un nuovo bauletto di serie con serratura elettrica, apribile direttamente dal telecomando del sistema keyless. Una soluzione che rende ancora più comodo l'utilizzo quotidiano dello scooter.

Nel retroscudo trova spazio anche un vano con doppia presa USB, Type-A e Type-C, dotato di sportello magnetico e passacavo per ricaricare lo smartphone anche quando è montato su un supporto al manubrio. Anche l'ammiraglia si conferma ben realizzata e funzionale... Non ci si poteva aspettare altrimenti.

LA TECNICA: 40 CV E RUOTE DA 16 POLLICI

La novità più importante si nasconde però sotto la carrozzeria. Il nuovo monocilindrico da 377,7 cc, raffreddato a liquido e con distribuzione a quattro valvole, sviluppa 40,1 CV (29,5 kW) a 7.500 giri/min e una coppia massima di 40 Nm a 6.000 giri/min, lui promette di essere il vero protagonista. Numeri alla mano, è lo scooter monocilindrico più prestazionale in gamma e non solo, in termini di potenza è superiore anche al best seller SH350 e ad altri rivali come Beverly 400 e QJ SQ350, fino anche a 10 cavalli in più. La velocità massima dichiarata è di 139 km/h.

Nuovo Voge SR16 380, il motore ha prestazioni interessanti

La ciclistica punta sulla tradizionale configurazione a ruote alte, entrambe da 16 pollici, con pneumatici 110/70 all'anteriore e 130/70 al posteriore. Le sospensioni prevedono la regolazione del precarico al retrotreno, mentre l'impianto frenante con doppio disco è assistito dall'ABS, obbligatorio per legge. A completare il quadro sicurezza ci pensa il controllo di trazione.

Il peso netto dichiarato è di 170 kg, l'interasse misura 1.455 mm e la sella si trova a 805 mm da terra. Il serbatoio ha una capacità di 13 litri.

COMFORT E TECNOLOGIA: NON MANCA QUASI NULLA

Nuovo Voge SR16 380, la strumentazione è a colori e tecnologica

Voge ha riservato particolare attenzione anche alla dotazione di serie. Sul nuovo SR16 380 troviamo infatti sella e manopole riscaldabili su tre livelli, con due regolazioni dedicate al passeggero, parabrezza con paramani integrati e avviamento keyless. Debutta inoltre un nuovo display TFT a colori, dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi e funzione mirroring per visualizzare la navigazione cartografica tramite l'app dedicata. La gestione delle funzioni avviene attraverso appositi comandi al manubrio. A completare il quadro c'è anche una dash cam integrata nello scudo anteriore, un accessorio sempre più apprezzato da chi utilizza lo scooter quotidianamente.

VOGE SR16 380: PREZZO E DISPONIBILITÀ

Con il nuovo SR16 380, Voge amplia la propria proposta nel segmento degli scooter a ruota alta, puntando su prestazioni elevate e una dotazione particolarmente completa, senza rinunciare alla praticità tipica di questa categoria. Per conoscere prezzo e disponibilità sul mercato italiano bisognerà però attendere ulteriori comunicazioni ufficiali, ma c'è da scommettere che sarà competitivo, come Voge ci ha abituato.

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