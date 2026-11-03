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CFMoto 125SC-S, il nuovo scooter 125 per la città con ABS, controllo di trazione e schermo TFT

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45 minuti fa - Motore a liquido, schermo TFT da 6,2" e accesso senza chiave.

Uno scooter 125 dal look sportivo, in due allestimenti, per chi si muove in città. Prezzo e potenza non sono ancora noti.
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Dopo averlo anticipato con un teaser, CFMoto ha presentato ufficialmente il nuovo scooter sportivo. A EICMA 2026 il marchio cinese (conosciuto in Europa con naked, sportive e crossover di media cilindrata) ha mostrato il 125SC-S, uno scooter 125 pensato per chi si muove ogni giorno in città e nell’hinterland. CFMoto prova a farsi notare in un segmento molto affollato con un modello dall’impostazione sportiva e una dotazione di sicurezza e tecnologia ricca per la categoria.

Un motore tutto nuovo

CFMOTO 125SC-S il nuovo scooter a EICMA 2026

Il cuore dello scooter è un monocilindrico di 125 cc raffreddato a liquido, con testata a quattro valvole, che CFMoto dice di aver sviluppato interamente in casa. La Casa promette un’erogazione fluida e pronta e consumi contenuti nell’uso quotidiano. Lo scooter è proposto in due versioni. La più ricca ha in più gli ammortizzatori posteriori con serbatoio del gas separato, che dovrebbero lavorare meglio sull’asfalto rovinato, e le manopole riscaldate, utili d’inverno.

Stile sportivo e sella bassa

CFMOTO 125SC-S, il frontale

La linea è più aggressiva di quella dei classici scooter da pendolare, con la carena spigolosa e il doppio faro anteriore a LED. La sella è alta 780 mm, una misura che dovrebbe rendere lo scooter facile da gestire anche per le persone di bassa statura.

Sicurezza e dotazioni

Per la categoria la dotazione di sicurezza è completa. Ci sono l’ABS a due canali, il controllo di trazione e l’illuminazione interamente a LED. C’è anche il sistema Emergency Stop Signal, che nelle frenate brusche fa lampeggiare le luci di stop per avvisare chi segue. Sul piano tecnologico il 125SC-S ha uno schermo TFT da 6,2”, il collegamento Bluetooth con lo smartphone e l’accesso senza chiave tramite NFC. Ha anche alcune funzioni connesse e gli aggiornamenti del software a distanza. La praticità è uno dei punti su cui CFMoto insiste di più. Il vano sottosella da 30 litri, secondo la Casa, contiene un casco integrale e un jet, a seconda delle misure. Davanti ci sono due vani portaoggetti chiusi e una presa USB per ricaricare il telefono.

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    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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