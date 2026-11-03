CFMoto 125SC-S, il nuovo scooter 125 per la città con ABS, controllo di trazione e schermo TFT

Uno scooter 125 dal look sportivo, in due allestimenti, per chi si muove in città. Prezzo e potenza non sono ancora noti.

Dopo averlo anticipato con un teaser, CFMoto ha presentato ufficialmente il nuovo scooter sportivo. A EICMA 2026 il marchio cinese (conosciuto in Europa con naked, sportive e crossover di media cilindrata) ha mostrato il 125SC-S, uno scooter 125 pensato per chi si muove ogni giorno in città e nell’hinterland. CFMoto prova a farsi notare in un segmento molto affollato con un modello dall’impostazione sportiva e una dotazione di sicurezza e tecnologia ricca per la categoria.

Un motore tutto nuovo

CFMOTO 125SC-S il nuovo scooter a EICMA 2026

Il cuore dello scooter è un monocilindrico di 125 cc raffreddato a liquido, con testata a quattro valvole, che CFMoto dice di aver sviluppato interamente in casa. La Casa promette un’erogazione fluida e pronta e consumi contenuti nell’uso quotidiano. Lo scooter è proposto in due versioni. La più ricca ha in più gli ammortizzatori posteriori con serbatoio del gas separato, che dovrebbero lavorare meglio sull’asfalto rovinato, e le manopole riscaldate, utili d’inverno.

Stile sportivo e sella bassa

CFMOTO 125SC-S, il frontale

La linea è più aggressiva di quella dei classici scooter da pendolare, con la carena spigolosa e il doppio faro anteriore a LED. La sella è alta 780 mm, una misura che dovrebbe rendere lo scooter facile da gestire anche per le persone di bassa statura.

Sicurezza e dotazioni

Per la categoria la dotazione di sicurezza è completa. Ci sono l’ABS a due canali, il controllo di trazione e l’illuminazione interamente a LED. C’è anche il sistema Emergency Stop Signal, che nelle frenate brusche fa lampeggiare le luci di stop per avvisare chi segue. Sul piano tecnologico il 125SC-S ha uno schermo TFT da 6,2”, il collegamento Bluetooth con lo smartphone e l’accesso senza chiave tramite NFC. Ha anche alcune funzioni connesse e gli aggiornamenti del software a distanza. La praticità è uno dei punti su cui CFMoto insiste di più. Il vano sottosella da 30 litri, secondo la Casa, contiene un casco integrale e un jet, a seconda delle misure. Davanti ci sono due vani portaoggetti chiusi e una presa USB per ricaricare il telefono.

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