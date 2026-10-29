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SYM HD 200 a EICMA 2026: più potenza, tecnologia e sicurezza

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1 ora fa - Il nuovo ruota alta debutta al salone di Milano tra stile e comfort

SYM presenta il nuovo scooter con motore 175 cc da 16,7 CV, ABS, controllo di trazione, display TFT, navigatore e dashcam integrata
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In occasione di EICMA 2026 fa il suo debutto il nuovo SYM HD 200, una proposta strategica pensata per chi cerca scatto e stabilità nei percorsi urbani ed extraurbani.

Un nuovo competitor tra i ruota alta

Con questo modello, il brand arricchisce la gamma proponendo uno scooter ruota alta compatto, ideale per superare il traffico quotidiano con i costi di gestione di una cilindrata intermedia.

SYM HD 200: la casa orientale porta alla rassegna milanese l'inedito scooter a ruota alta

Motore Eco-Tech e prestazioni brillanti

Il cuore della novità è l'inedito motore 175 cc monocilindrico a liquido da 16,7 CV. Grazie alla tecnologia Eco-Tech a basso attrito, il propulsore offre riprese pronte ai semafori e sorpassi sicuri, riducendo consumi ed emissioni per garantire la massima efficienza in ogni tragitto.

SYM HD 200: motore da 175 cc, potenza di 16,7 CV e controllo di trazione TCS

Tecnologia avanzata e sicurezza al top

La dotazione di serie si distingue per un pacchetto di sicurezza attiva completo, che comprende freni a disco con ABS a doppio canale e controllo di trazione TCS. La ruota anteriore da 16 pollici garantisce grande tenuta di strada, mentre parabrezza e paramani offrono protezione in ogni stagione.

La plancia propone un display TFT da 5 pollici con navigazione integrata, affiancato da una dashcam anteriore con salvataggio automatico dei video. Completano l'equipaggiamento il sistema Keyless, il vano sottosella da 33 litri e le manopole riscaldabili.

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Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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