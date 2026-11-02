Fantic Enduro e Motard 50 e 125 2027, nuovi colori per tutte e sospensioni da gara sulle Competition

Fantic aggiorna per il 2027 la gamma Enduro e Motard 50 e 125, quella dedicata ai motociclisti più giovani. Tutte le versioni ricevono due nuove livree, Factory White e Acid Black. Le moto Competition che il marchio italiano porta a EICMA 2026, adottano in più le sospensioni FRS, la nuova linea che il marchio ha sviluppato internamente. I modelli sono otto: le Enduro XE 50 e XEF 125 e le Motard XM 50 e XMF 125, ciascuna in versione Performance e Competition. I prezzi vanno da 3.790 a 5.990 euro, e le nuove Competition arrivano nelle concessionarie a marzo 2027.

Le sospensioni FRS sulle Competition

Fantic Enduro XE 50 a EICMA

Le versioni Competition, sia Enduro sia Motard, adottano le sospensioni FRS, che secondo Fantic sono una dotazione di livello premium mai vista in questa categoria. Sono progettate interamente dal marchio, con tecnologia, materiali e regolazioni da accessorio racing. Le stesse sospensioni, in altre configurazioni, debuttano anche sulla sportiva Imola 500 e sulla famiglia Caballero, presenti anche queste a Milano. Su Enduro e Motard le FRS usano la forcella TR43, con steli rovesciati da 43 mm e 260 mm di corsa, e il monoammortizzatore TR14. Sulle 125 Competition sono completamente regolabili. La forcella si regola in compressione e in ritorno su 22 scatti e nel precarico. Il monoammortizzatore si regola in compressione su 24 scatti, in compressione alle alte velocità su tre giri, in ritorno su 16 scatti e nel precarico. Sulle 50 Competition la forcella non è regolabile, ma la versione regolabile è disponibile come accessorio, e il monoammortizzatore si regola nel ritorno e nel precarico.

Fantic Motard XMF 125 Competition

Le Competition hanno anche una serie di parti anodizzate che ne sottolineano il carattere racing. Sono anodizzati i coperchi dei serbatoi dei freni, i battitacco, le piastre di sterzo, il copripignone, la corona e il manubrio. Le piastre della forcella sono ricavate dal pieno, il forcellone è in alluminio a sezione variabile con leveraggio progressivo, il manubrio è in alluminio da 28 mm e i cerchi sono in alluminio anodizzato nero.

Le versioni Performance

Le Performance hanno una forcella a steli rovesciati Fantic da 41 mm e un monoammortizzatore Fantic. Il forcellone è in acciaio con leveraggio progressivo, le piastre della forcella sono in alluminio forgiato e il manubrio è in acciaio da 22 mm. Le Enduro hanno cerchi in alluminio anodizzato nero, le Motard cerchi in alluminio a sei razze.

Le 50 a due tempi

Fantic Enduro XE 50, il dettaglio del posteriore

Le XE 50 Enduro e XM 50 Motard sono spinte dal Minarelli 50 a due tempi, un monocilindrico da 49,7 cc raffreddato a liquido e omologato Euro 5+. Alesaggio e corsa misurano 40,3 e 39 mm. L’aspirazione è a valvola lamellare, l’iniezione è elettronica e allo scarico c’è una doppia valvola a controllo elettronico. La potenza misurata è di 2,1 kW, circa 2,9 CV, a 6.500 giri, con una coppia di 3,5 Nm a 5.000 giri. L’avviamento è a pedale, il cambio ha sei marce e la frizione è multidisco in bagno d’olio. L’espansione dello scarico è firmata Arrow.

Fantic Motard XM 50 Performance, il dettaglio del motore

Il telaio è perimetrale in acciaio al cromo-molibdeno, con telaietto posteriore in acciaio removibile. I freni hanno dischi a margherita da 260 mm all’anteriore e da 220 mm al posteriore. Tutte le 50 pesano 102 kg a secco e hanno un serbatoio da 7,5 litri. L’illuminazione e gli indicatori di direzione sono a LED. La XE 50 Enduro ha ruote da 21” e 18”, con pneumatici 80/90 e 110/80. È lunga 2.110 mm, ha un interasse di 1.420 mm e la sella a 910 mm. La XM 50 Motard ha ruote da 17”, con pneumatici 100/80 e 130/70. È lunga 2.046 mm, ha un interasse di 1.435 mm e la sella a 870 mm.

Le 125 a quattro tempi

Fantic Enduro XEF 125 Performance a EICMA

Le XEF 125 Enduro e XMF 125 Motard usano il Minarelli 125 a quattro tempi, un monocilindrico da 124,66 cc raffreddato a liquido e omologato Euro 5+, con distribuzione monoalbero a quattro valvole e fasatura variabile VVA. Alesaggio e corsa misurano 52 e 58,7 mm. La potenza misurata è di 11 kW, pari a 15 CV, a 9.500 giri, con una coppia di 11,8 Nm a 7.500 giri. L’iniezione è elettronica, l’avviamento è elettrico, il cambio ha sei marce e la frizione multidisco in bagno d’olio è antisaltellamento. Collettore e silenziatore sono firmati Arrow.

Fantic Enduro XEF 125 Performance

Il telaio è perimetrale in acciaio, con telaietto posteriore removibile. Tutte le 125 hanno l’ABS a doppio canale, disattivabile per divertirsi in fuoristrada. Pesano 117 kg a secco e hanno un serbatoio da 7,5 litri. Luci e indicatori di direzione sono a LED. La XEF 125 Enduro ha ruote da 21” e 18”, con pneumatici 90/90 e 120/90, e dischi dei freni da 260 e 220 mm. È lunga 2.120 mm, ha un interasse di 1.420 mm e la sella a 910 mm. La XMF 125 Motard ha ruote da 17”, con pneumatici 100/80 e 130/70, e un disco anteriore più grande, da 320 mm, con il posteriore da 220 mm. È lunga 2.085 mm, ha un interasse di 1.435 mm e la sella a 870 mm.

Livree, prezzi e disponibilità

Le livree sono due. La Factory White riprende le moto da fuoristrada ufficiali che hanno corso nel mondiale 2026 con le squadre Fantic Factory Racing. La Acid Black punta invece su colori nuovi, rosa pallido e verde, oggi tra i più amati dai giovanissimi. I prezzi, IVA inclusa, sono di 3.790 euro per le 50 Performance, 4.490 euro per le 50 Competition, 4.990 euro per le 125 Performance e 5.990 euro per le 125 Competition. Le nuove versioni Competition arriveranno nelle concessionarie da marzo 2027.

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