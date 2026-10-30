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Honda CBR1000RR-R Fireblade SP e HRC Works Edition, le nuove superbike da 217 CV per chi cerca il massimo

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24 minuti fa - Le versioni SP e HRC WE a EICMA 2026

Entrambe montano il quattro cilindri da 217 CV, ma la SP punta sulle sospensioni Öhlins elettroniche, mentre la HRC WE aggiunge componenti e regolazioni dedicate alla pista
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A EICMA 2026, Honda non si è limitata a sorprendere tutti svelando la nuova CBR1000RR-R Fireblade 2027. La casa giapponese ha infatti voluto accontentare anche chi vuole davvero il massimo e quindi nascono le nuove CBR1000RR-R Fireblade SP e CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition che offrono una dotazione sensibilmente più raffinata e maggiori regolazioni per l'uso in pista.

Nuovo Motore

Ricordiamo brevemente le caratteristiche del nuovo motore 4 cilindri di 1.000 cc. Tale unità eroga una potenza massima di 217 CV (160 kW) a 14.000 giri al minuto e una coppia massima di 114 Nm a 10.500 giri al minuto. Tre Riding Mode preimpostati completamente personalizzabili offrono un ampio ventaglio di risposte del motore e dei controlli elettronici.

Il pacchetto di elettronica include pure il Launch Control regolabile su quattro livelli. Previsto di serie un leggero silenziatore Akrapovič in titanio.

La strumentazione è dotata di uno schermo TFT a colori da 5 pollici  personalizzabile tramite la scelta di svariate grafiche. Da qui è possibile la configurazione delle informazioni chiave secondo le preferenze del pilota. Il blocchetto comandi sinistro a quattro vie permette la gestione delle modalità di guida e delle funzionalità del display, con la visualizzazione del logo CBR all’avvio per la SP, mentre la HRC WE sfoggia un logo HRC personalizzato in fase di attivazione.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Moto che è stata sviluppata sfruttando l’esperienza e il know-how di HRC. Caratteristica esclusiva della Fireblade SP è il pacchetto sospensioni Öhlins. La forcella Öhlins Smart Electronic Control NPX da 43 mm è abbinata al monoammortizzatore posteriore Öhlins TTX36; entrambi adottano la tecnologia Spool Valve e sono gestiti tramite la più recente Öhlins Objective Based Tuning Interface.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

A semplificare ulteriormente la messa a punto della ciclistica contribuisce la guida digitale alla regolazione del precarico delle molle, accessibile direttamente dal display TFT.

Le prestazioni dell'impianto frenante sono ulteriormente migliorate grazie all'adozione delle nuove pinze anteriori Brembo Hypure a quattro pistoncini, abbinate a dischi anteriori alleggeriti e gestite da un nuovo gruppo pompa e leva freno marchiati anch’essi Brembo. Il Cornering ABS include la modalità RACE, che consente di disattivare l'intervento dell'ABS sulla ruota posteriore per l'utilizzo intensivo in pista.

Honda CBR1000RR-R Fireblade SP

Sul mercato sarà disponibile nelle colorazioni Ignition Red con livrea Tricolour HRC con grafiche big logo Honda e Mat Ballistic Black Metallic con grafiche big logo Honda.

La CBR1000RR-R Fireblade SP adotta il sistema Honda Smart Key. L'avviamento funziona senza dover inserire alcuna chiave, così come il bloccasterzo.

Honda CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition

Prendete come base la versione SP e aggiungete una serie di componenti pensati espressamente per l'utilizzo in pista. Per esempio, troviamo la regolazione della geometria del cannotto di sterzo e del pivot del forcellone, le sospensioni meccaniche da Öhlins racing e le pinze freno anteriori Brembo Hypure Sports.

Honda CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition

La configurazione è unicamente monoposto, mentre sono realizzati in polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) i doppi profili alari delle carene, il parafango anteriore e i condotti aerodinamici integrati nel codino. Inoltre, è disponibile come optional il meccanismo HRC che sposta la ''folle'' sotto la prima marcia, rafforzandone ulteriormente la vocazione racing e l'orientamento all'utilizzo agonistico.

Più raffinata quindi l'aerodinamica. Honda racconta che all'anteriore, le appendici aerodinamiche con doppio profilo alare in CFRP generano un carico aerodinamico nettamente superiore rispetto alla configurazione precedente. La superficie dell'elemento superiore è aumentata di 2,4 volte, mentre l'ottimizzazione di angolo d'incidenza, dimensioni e posizionamento migliora la stabilità dell'avantreno nelle fasi di accelerazione e in uscita di curva. A 299 km/h, le appendici generano una deportanza pari a 3,5 volte quella delle sorelle Fireblade standard e SP 2027.

Honda CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition

Questa modello sarà disponibile sul mercato unicamente nella colorazione Ignition Red con livrea Tricolour HRC con grafiche big logo Honda.

Scheda tecnica

  CBR1000RR-R Fireblade SP (2027) CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition (2027)
MOTORE
Tipo raffreddamento Liquido Liquido
Distribuzione DOHC (Doppio albero a camme in testa) DOHC (Doppio albero a camme in testa)
Configurazione / Cilindri 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea
Valvole per cilindro 4 4
Cilindrata 1.000 cc 1.000 cc
Alesaggio x Corsa 81 mm x 48,5 mm 81 mm x 48,5 mm
Rapporto di compressione 13,8:1 13,8:1
Potenza massima 217 CV (160 kW) a 14.000 giri/min 217 CV (160 kW) a 14.000 giri/min
Coppia massima 114 Nm a 10.500 giri/min 114 Nm a 10.500 giri/min
Livello rumore da fermo TBC TBC
Velocità massima 299 km/h 299 km/h
Capacità olio 2,6 litri 2,6 litri
Alimentazione Iniezione elettronica PGM-FI Iniezione elettronica PGM-FI
Capacità serbatoio 16,6 litri 16,6 litri
Emissioni CO2 (WMTC) 155 g/km 155 g/km
Consumo di carburante 6,7 l/100 km 6,7 l/100 km
TRASMISSIONE
Frizione Multidisco in bagno d'olio con antisaltellamento e assistita Multidisco in bagno d'olio con antisaltellamento e assistita
Tipo cambio Manuale Manuale
Numero di marce 6 6
Trasmissione finale Catena Catena
Quickshifter Di serie Di serie
TELAIO E DIMENSIONI
Tipo telaio / Forma / Materiale Double beam (Twin Spar) a diamante in alluminio Double beam (Twin Spar) a diamante in alluminio
Peso telaio 9 kg 9 kg
Dimensioni (L x P x A) 2.105 mm x 735 mm x 1.150 mm 2.105 mm x 750 mm x 1.150 mm
Interasse 1.450 mm 1.450 mm
Altezza manubrio 830 mm 830 mm
Altezza sella 843 mm 847 mm
Altezza da terra 130 mm 135 mm
Inclinazione cannotto di sterzo 24,0° 23,8°
Avancorsa 101 mm 99,8 mm
Raggio di sterzata 3,8 m 3,8 m
Peso con il pieno (Kerb Weight) 201 kg 200 kg
Peso massimo ammissibile 356 kg 305 kg
SOSPENSIONI E FORCELLONE
Sospensione anteriore Forcella Öhlins NPX S-EC (E-Suspension) USD Ø 43 mm Forcella Öhlins NPX USD Ø 43 mm (Meccanica)
Corsa / Escursione anteriore 90 mm / 125 mm 90 mm / 125 mm
Regolazione anteriore EERA con precarico manuale Completamente regolabile
Sospensione posteriore Mono Öhlins TTX36 S-EC (E-Suspension) Mono Öhlins TTX36 (Meccanico)
Corsa / Escursione posteriore 126 mm / 143 mm 126 mm / 143 mm
Regolazione posteriore EERA con precarico manuale Completamente regolabile
Forcellone Pro-Link in alluminio Pro-Link in alluminio
RUOTE E FRENI
Dimensione cerchi (Ant. / Post.) 17M/C x MT3.50 / 17M/C x MT6.00 17M/C x MT3.50 / 17M/C x MT6.00
Tipo cerchi In lega di alluminio (Fusioni) In lega di alluminio (Fusioni)
Pneumatici (Ant. / Post.) 120/70/ZR17 / 200/55/ZR17 120/70/ZR17 / 200/55/ZR17
Modello pneumatici Bridgestone Battlax Racing Street RS12 / Michelin Power GP2 Bridgestone Battlax Racing Street RS12 / Michelin Power GP2
ABS Cornering ABS (Disattivabile al posteriore: Sì) Cornering ABS (Disattivabile al posteriore: Sì)
Freni anteriori Doppio disco Ø 330 mm, pinze Brembo Hypure radiali a 4 pistoncini Doppio disco Ø 330 mm, pinze Brembo Hypure Sports radiali a 4 pistoncini
Freno posteriore Disco singolo Ø 220 mm, pinza Brembo assiale a 2 pistoncini Disco singolo Ø 220 mm, pinza Brembo assiale a 2 pistoncini
IMPIANTO ELETTRICO E LUCI
Batteria AGM 12V / 2,3Ah AGM 12V / 2,3Ah
Faro Anteriore / Posteriore LED / LED LED / LED
Luci DRL / Indicatori / ESS Sì / Disattivazione automatica / Segnalazione frenata d'emergenza Sì / Disattivazione automatica / Segnalazione frenata d'emergenza
ELETTRONICA E AIUTI ALLA GUIDA
Sistemi di controllo TBW, Riding Mode (3), HSTC, Launch Control, Wheelie Control, Rear Lift Control, HESD, IMU 6 assi TBW, Riding Mode (3), HSTC, Launch Control, Wheelie Control, Rear Lift Control, HESD, IMU 6 assi
Strumentazione Display TFT a colori da 5'' Display TFT a colori da 5''
Sicurezza / Keyless Antifurto HISS, Bloccasterzo elettronico, Smart Key Antifurto HISS, Bloccasterzo elettronico, Smart Key
CARATTERISTICHE SPECIALI
Dotazioni speciali Cornetti di aspirazione a lunghezza variabile Schema cambio corsa con folle in basso (opzionale), Cornetti di aspirazione a lunghezza variabile, Componenti carena e alette in fibra di carbonio (CFRP)
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Listino Honda CBR1000RR-R
AllestimentoCV / KwPrezzo
CBR1000RR-R Fireblade 218 / 16023.490 €
CBR1000RR-R Fireblade SP 218 / 16027.490 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Honda CBR1000RR-R visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Honda CBR1000RR-R
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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