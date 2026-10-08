Indian Motorcycle torna a EICMA: arrivano le novità 2027

Indian Motorcycle conferma la presenza a EICMA 2026, dove il marchio americano presenterà un aggiornamento sul proprio business europeo e svelerà la prima parte delle novità della gamma Model Year 2027. Per Indian sarà inoltre la prima partecipazione alla manifestazione milanese da casa motociclistica indipendente, dopo il cambio di assetto societario. L'appuntamento sarà quindi anche l'occasione per ribadire la strategia del marchio sul mercato internazionale.

Crescita in gran parte dell'Europa

Indian Chief Vintage Sturgis SD Edition

Secondo i dati diffusi da Indian Motorcycle, nel 2026 le vendite sono cresciute rispetto allo scorso anno nella maggior parte dei principali mercati europei. Le performance migliori arrivano dalla Romania, +60,7%, e dalla Polonia, +52,6%, mentre il Regno Unito registra un +39,4%. Seguono Repubblica Ceca (+20,1%), Spagna (+14,0%) e Germania (+11,1%). La Svezia cresce del 7,9%, mentre la Svizzera mantiene i volumi del 2025. In Italia il dato è invece in calo del 3,9%, mentre la Francia segna -15,3%.

Tra i modelli, Indian sottolinea in particolare il ruolo della Scout, indicata dall'azienda come leader del segmento europeo delle cruiser di media cilindrata, davanti ai modelli concorrenti di Harley-Davidson e Honda.

La Scout e le altre piattaforme

Indian vince in casa, Harley porta il brand per il mondo

La strategia futura di Indian Motorcycle continuerà a ruotare attorno alle tre principali famiglie della gamma: Scout, Chief e PowerPlus, quest'ultima dedicata alle bagger e alle tourer. A EICMA il marchio presenterà quindi la prima parte delle novità MY27, ma non ha ancora anticipato quali saranno i modelli protagonisti dello stand. La partecipazione alla rassegna milanese arriva inoltre al termine di una stagione sportiva particolarmente positiva per Indian: l'Indian Wrecking Crew ha conquistato il King of the Baggers Championship 2026 con la Indian Challenger, in una stagione definita dal marchio come record.

Per conoscere le novità della gamma 2027 bisognerà quindi aspettare EICMA 2026, dove Indian promette di mostrare il primo assaggio della prossima stagione.

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