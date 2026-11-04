Wunderlich R 1300 S Sprint, la BMW boxer che rende omaggio alle endurance anni Ottanta

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Wunderlich, l’azienda tedesca nota per componenti e accessori dedicati soprattutto alle BMW, porta a EICMA 2026 la sua ultima concept bike. Si chiama R 1300 S Sprint ed è costruita sulla base della BMW R 1300 R. Il nome è un’invenzione di Wunderlich, perché BMW non ha una R 1300 S a listino, e richiama volutamente le boxer sportive del passato. La moto sarà esposta al padiglione 14, stand M45.
Lontana dall’aggressività delle sportive moderne
Wunderlich R 1300 S Sprint, la livrea
A disegnarla è stato Nicolas Petit, il designer francese che da quasi vent’anni è la mente creativa dietro i progetti Wunderlich. Nel reparto prototipi lavora a mano, con modelli in argilla, sagome in cartone tecnico e strutture tridimensionali, per creare componenti che si integrino perfettamente con la moto, dalle protezioni per motore e serbatoio alle selle.
Wunderlich R 1300 S Sprint, la vista laterale
Con la Sprint, Petit ha voluto prendere le distanze dal design aggressivo delle sportive di oggi e realizzare un sogno coltivato da anni. La moto cerca una sportività che nasce dalla tecnica e si ispira all’estetica delle grandi protagoniste delle gare di durata. Le linee sono pulite e le proporzioni equilibrate, e la meccanica resta in vista. Il boxer, il telaio e le sospensioni diventano parte del progetto stilistico, e la semicarena minimalista unisce forma e funzione senza nascondere gli elementi tecnici. «Qui il minimalismo non è una rinuncia», spiega Petit, «ma una scelta consapevole a favore di un design che si concentra sull’essenziale e che proprio per questo riesce a convincere». La livrea, firmata da Peter Haindl, si ispira ai leggendari colori Gulf, l’azzurro e l’arancione legati da decenni alle corse.
L’omaggio alle endurance anni Ottanta e Novanta
Wunderlich R 1300 S Sprint, lo stile
La ruota posteriore completamente in vista, lo scarico che corre parallelo al codone, la posizione di guida caricata sull’avantreno e la semicarena riportano alla memoria le moto da endurance degli anni Ottanta e Novanta. Wunderlich cita come fonti d’ispirazione le BMW HP2 Sport, R 1200 S e R 1100 S, ma anche la Ducati 900 SS Nuda, la Suzuki GSX 1100 R e la Honda Bol d’Or. L’obiettivo non era riprendere la R 1300 R così com’è, ma svilupparla con modifiche mirate per farne un progetto coerente, sportivo e capace di emozionare.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.