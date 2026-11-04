Wunderlich R 1300 S Sprint, la BMW boxer che rende omaggio alle endurance anni Ottanta

Wunderlich, l’azienda tedesca nota per componenti e accessori dedicati soprattutto alle BMW, porta a EICMA 2026 la sua ultima concept bike. Si chiama R 1300 S Sprint ed è costruita sulla base della BMW R 1300 R. Il nome è un’invenzione di Wunderlich, perché BMW non ha una R 1300 S a listino, e richiama volutamente le boxer sportive del passato. La moto sarà esposta al padiglione 14, stand M45.

Lontana dall’aggressività delle sportive moderne

Wunderlich R 1300 S Sprint, la livrea

A disegnarla è stato Nicolas Petit, il designer francese che da quasi vent’anni è la mente creativa dietro i progetti Wunderlich. Nel reparto prototipi lavora a mano, con modelli in argilla, sagome in cartone tecnico e strutture tridimensionali, per creare componenti che si integrino perfettamente con la moto, dalle protezioni per motore e serbatoio alle selle.

Wunderlich R 1300 S Sprint, la vista laterale

Con la Sprint, Petit ha voluto prendere le distanze dal design aggressivo delle sportive di oggi e realizzare un sogno coltivato da anni. La moto cerca una sportività che nasce dalla tecnica e si ispira all’estetica delle grandi protagoniste delle gare di durata. Le linee sono pulite e le proporzioni equilibrate, e la meccanica resta in vista. Il boxer, il telaio e le sospensioni diventano parte del progetto stilistico, e la semicarena minimalista unisce forma e funzione senza nascondere gli elementi tecnici. «Qui il minimalismo non è una rinuncia», spiega Petit, «ma una scelta consapevole a favore di un design che si concentra sull’essenziale e che proprio per questo riesce a convincere». La livrea, firmata da Peter Haindl, si ispira ai leggendari colori Gulf, l’azzurro e l’arancione legati da decenni alle corse.

L’omaggio alle endurance anni Ottanta e Novanta

Wunderlich R 1300 S Sprint, lo stile

La ruota posteriore completamente in vista, lo scarico che corre parallelo al codone, la posizione di guida caricata sull’avantreno e la semicarena riportano alla memoria le moto da endurance degli anni Ottanta e Novanta. Wunderlich cita come fonti d’ispirazione le BMW HP2 Sport, R 1200 S e R 1100 S, ma anche la Ducati 900 SS Nuda, la Suzuki GSX 1100 R e la Honda Bol d’Or. L’obiettivo non era riprendere la R 1300 R così com’è, ma svilupparla con modifiche mirate per farne un progetto coerente, sportivo e capace di emozionare.

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