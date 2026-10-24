Kymco X-Town S 350: il GT cambia look, ma non perde la sostanza

- 03/11/26 - Aprilia RSV4, Tuono V4, RS 660 e Tuono 660 Factory, la nuova grafica 2027 si ispira all’elettronica
- 03/11/26 - Aprilia SXR 125, arriva il nuovo scooter per la città con strumentazione TFT e fari a LED
- 03/11/26 - Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026
- 03/11/26 - EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna
- 02/11/26 - Da AGV arriva il casco integrale con la GoPro integrata: il video teaser
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Tre 903: a EICMA debutta il concept per iniziare a sognare
- 03/11/26 - Benelli TRX 702 e 702X: arriva il ride-by-wire e cambia tutto (o quasi)
- 03/11/26 - Benelli TRK 602 X, a EICMA la versione definitiva della crossover che raccoglie l’eredità della 502
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori
- 02/11/26 - Ducati Diavel V4 2027: eccola a EICMA con qualche ritocchino. Tutte le novità
- 02/11/26 - Ducati Panigale V4 SP 2027: la serie limitata che guarda alla SBK
- 02/11/26 - Ducati Panigale V2 SP 2027: nasce per il Mondiale Supersport. Ecco cosa cambia rispetto alla V2
- 02/11/26 - Ducati rinnova la DesertX Rally: più specialistica, più accessibile e pronta per il 2027
- 02/11/26 - Ducati Streetfighter V4 SP: è davvero la naked definitiva di Borgo Panigale? (Spoiler: sì)
- 02/11/26 - Ducati Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE, più stile per le fun-bike
- 03/11/26 - Fantic Imola 500 e 125, la sportiva italiana debutta a EICMA: specifiche e prezzo
- 03/11/26 - Fantic Caballero 500 Supermoto e Rally, la motard che mancava e le nuove sospensioni fatte in casa
- 03/11/26 - Fantic Enduro e Motard 50 e 125 2027, nuovi colori per tutte e sospensioni da gara sulle Competition
- 03/11/26 - Honda V3R Concept: a EICMA 2026 anche il prototipo racing della VR3 sovralimentata, ma...
- 02/11/26 - Honda a EICMA 2026 con il casco KF-2F nato con Kabuto e la collezione di abbigliamento firmata IXON
- 02/11/26 - Honda V3R 900 E-Compressor: il design definitivo svelato in video
- 02/11/26 - Honda Sensing Ride, arriva l'assistenza alla guida per le moto: come funziona
- 02/11/26 - Nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027 a EICMA: la nuova Superbike arriva dalla pista
- 02/11/26 - Honda entra nel mondo delle e-MTB con la nuova RN0 in carbonio
- 02/11/26 - Honda CBR1000RR-R Fireblade SP e HRC Works Edition, le nuove superbike da 217 CV per chi cerca il massimo
- 02/11/26 - Honda ADV 125, arriva a EICMA 2026 lo scooter adventure per patente A1: tutti i dettagli
- 02/11/26 - Honda SH350i 2027, più tecnologia e nuove colorazioni: tutte le novità
- 02/11/26 - Honda Africa Twin 2027: 119 CV, quattro versioni e due grandi novità. Ecco cosa cambia
- 03/11/26 - Kove 125 Rally e 350 Rally, spirito Dakar: le nuove adventure debuttano a EICMA 2026
- 03/11/26 - KOVE BONIC ed E-500RR, le due moto elettriche del futuro hanno un motore a flusso assiale fatto in casa
- 03/11/26 - Kove: a EICMA 2026 arriva la 450 Enduro, anche in versione omologata
- 03/11/26 - KOVE 450R, la nuova naked sorprende con un motore a quattro cilindri
- 03/11/26 - Kove 650RR: arriva a EICMA 2026 la nuova sportiva da 645 cc. Ecco com'è fatta
- 03/11/26 - Piaggio Medley 2027 si rinnova a EICMA: nuovo look e più tecnologia
- 03/11/26 - Piaggio Beverly 2027 cambia look a EICMA e debutta con il nuovo display TFT
- 03/11/26 - Piaggio Typhoon, ritorna lo scooter cult degli anni '90: ecco com'è fatto
- 03/11/26 - Vespa Primavera e Sprint S elettriche 2027, nuovo motore Piaggio senza terre rare e più efficiente
- 30/10/26 - QJMotor FORT 400G, il nuovo maxi scooter GT da 42,7 CV debutta a EICMA
- 30/10/26 - QJ Motor LTS 125S, lo scooter a ruote alte compatto, leggero e facile da guidare
- 30/10/26 - QJMotor SRK 125RS, la piccola sportiva mette le ali: debutto a EICMA
- 30/10/26 - QJMotor SRK 125J, la nuova naked da 15 CV debutta a EICMA 2026
- 30/10/26 - QJ Motor SRT 800 RX, a EICMA la adventure cinese pensata anche per lo sterrato
- 30/10/26 - QJMotor Rino 900, la nuova adventure 3 cilindri da 119 CV debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Nuova Suzuki SV-7S: fascino retro-moderno ed elettronica avanzata a EICMA 2026
- 03/11/26 - Suzuki GSX-10R svelata a EICMA 2026, ma è o non è l’erede della GSX-R1000R?
- 03/11/26 - Novità Suzuki: segui in diretta la conferenza stampa da EICMA 2026
- 29/10/26 - Suzuki a EICMA 2026: tutte le moto esposte e le novità della gamma 2027
- 03/11/26 - SYM ADX 200, il nuovo scooter adventure da 16,3 CV debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - SYM Jet X 125 si rinnova per EICMA 2026: arrivano dashcam di serie e display da 7 pollici
- 03/11/26 - SYM JEPARDO 300, arriva lo scooter con ADAS e doppia dashcam: debutto a EICMA
- 03/11/26 - SYM Maxsym Turbo, il maxi-scooter sovralimentato che anticipa il futuro della gamma
- 03/11/26 - SYM ADX TG 400 2027, arrivano cerchi tubeless e la doppia dashcam
- 03/11/26 - SYM HD 200 a EICMA 2026: più potenza, tecnologia e sicurezza
- 02/11/26 - Yamaha RW350 svelato a EICMA: il nuovo scooter adventure per città e fuoristrada
- 02/11/26 - EICMA 2026 accoglie Yamaha NMax E: la mobilità elettrica si fa sportiva
- 02/11/26 - Yamaha XENTER E, a EICMA lo scooter elettrico (e non) a ruota alta con prestazioni da 125
- 02/11/26 - Yamaha RW700, debutta a EICMA la nuova sfida agli scooter adventure: motore CP2 e cambio automatico
- 02/11/26 - EICMA 2026, Yamaha presenta Ténéré 4 Concept (anche se tu sognavi la 900)
- 03/11/26 - Zontes 853R: 150 CV, tre cilindri e 183 kg. La nuova naked alza l'asticella a EICMA 2026
- 03/11/26 - Zontes ZT 552, tre anime diverse per il nuovo scooter da 47,6 CV: debutto a EICMA
- 03/11/26 - Zontes ZT 552 G, il nuovo maxi scooter adventure debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Zontes V175 e 175X, a EICMA il nuovo scooter con telaio in alluminio e oltre 450 km di autonomia
- 03/11/26 - ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo
- 03/11/26 - ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar
- 03/11/26 - ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali
- 03/11/26 - Tornado Naked Twin 550: il nuovo corso del design Benelli comincia da qui
- 03/11/26 - Liux Big, la microcar elettrica in fibra di lino arriva in Italia a EICMA
- 03/11/26 - Airoh porta a EICMA 2026 tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista
- 03/11/26 - Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series
- 03/11/26 - Guangyu MTPeak a EICMA 2026: sportiva, rétro e con sole tre ruote
- 03/11/26 - Bosch Central Gateway, così le moto connesse si difendono dagli hacker
- 03/11/26 - Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa
- 03/11/26 - Nolan porta a EICMA 2026 tre nuovi caschi e un interfono che si comanda senza tasti sul casco
- 03/11/26 - Brembo a EICMA 2026: debutta la pinza GP4 per la MotoGP, tutte le novità
- 29/10/26 - Kawasaki porta a EICMA Corleo: il robot quadrupede per il fuoristrada
Non tutti cercano uno scooter dall'aspetto avventuroso, così come non tutti vogliono rinunciare alla praticità per avere un mezzo dall'immagine più sportiva. Il nuovo Kymco X-Town S 350, presentato a EICMA 2026, prova a mettere d'accordo queste esigenze, reinterpretando la formula del Gran Turismo attraverso un design più moderno e una dotazione pensata per affrontare tanto il traffico quotidiano quanto le gite fuori porta. La base di partenza è quella, collaudata, dell'apprezzato Downtown, ma l'X-Town S punta a distinguersi soprattutto per un'estetica più atletica, una firma luminosa dedicata e una serie di accorgimenti che promettono di semplificare la vita a bordo.
Kymco X-Town S 350: a EICMA 2026 debutta il nuovo scooter di Taiwan
DESIGN: UNA X PER FARSI RICONOSCERE
Il nuovo X-Town S 350 abbandona le forme più tradizionali degli scooter GT in favore di linee tese e superfici scolpite, che accentuano il senso di verticalità del veicolo. Il frontale appare più sviluppato verso l'alto, mentre le fiancate e la coda contribuiscono a rendere la silhouette più dinamica.
A caratterizzarlo è soprattutto la nuova firma luminosa a X, ripresa sia davanti sia dietro. All'anteriore viene disegnata dalle luci diurne DRL, mentre al posteriore trova continuità nel gruppo ottico. Tutto l'impianto di illuminazione è Full LED. Un dettaglio stilistico che dà personalità al nuovo modello, rendendolo immediatamente riconoscibile anche al buio.
Kymco X-Town S 350: motore monocilindrico di 321 cc, con potenza di circa 28 CV
LA TECNICA: IL CUORE È QUELLO DEL DOWNTOWN
Sotto le nuove forme troviamo una piattaforma tecnica condivisa con il Downtown, a partire dal motore monocilindrico da 321 cc, quattro valvole, raffreddato a liquido e alimentato a iniezione elettronica. La potenza massima è di 27,9 CV a 7.000 giri/min, mentre la coppia è di 30,8 Nm a 5.500 giri/min. Numeri che collocano l'X-Town S 350 tra gli scooter di media cilindrata pensati per un utilizzo trasversale, dagli spostamenti urbani ai trasferimenti extraurbani.
La ciclistica prevede una forcella telescopica all'anteriore e una coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico, soluzione utile per adattare l'assetto quando si viaggia in coppia o con il bagaglio. Le ruote in lega sono da 15 pollici davanti e 14 dietro, con pneumatici rispettivamente da 120/70 e 140/70. L'impianto frenante utilizza un disco su entrambe le ruote, assistito dall'ABS, mentre tra gli aiuti elettronici figura anche il controllo di trazione TCS disinseribile. Il peso in ordine di marcia è di 187 kg, l'interasse misura 1.500 mm e la sella si trova a 800 mm da terra. Il serbatoio ha una capacità di 13 litri.
Kymco X-Town S 350: il display TFT a colori è ben visibile e ricco di informazioni
COMFORT E PRATICITÀ: TUTTO QUELLO CHE SERVE A UN GT
Se il design è l'elemento che distingue maggiormente l'X-Town S dal Downtown, la dotazione conferma invece la sua vocazione da scooter gt. Dietro al manubrio trova posto un ampio display TFT, pensato per rendere facilmente consultabili le informazioni di viaggio. Non manca il sistema keyless, mentre il parabrezza regolabile manualmente permette di modificare la protezione aerodinamica in funzione delle proprie esigenze.
Interessante anche l'attenzione riservata ai piccoli oggetti che ci si porta dietro ogni giorno. Nel retroscudo sono presenti due vani portaoggetti, ai quali si aggiunge il vano sottosella. Kymco ha previsto inoltre una soluzione particolarmente pratica per chi utilizza spesso smartphone e altri dispositivi elettronici: le prese USB sono due, una collocata nel cassettino del retroscudo e l'altra direttamente nel vano sottosella. In questo modo è possibile ricaricare un dispositivo anche mentre rimane riposto al sicuro sotto la seduta.
Una serie di accorgimenti che, insieme alla possibilità di regolare il parabrezza e il precarico degli ammortizzatori, rende l'X-Town S un mezzo pensato per adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo.
Kymco X-Town S 350: la firma luminosa a X rende più riconoscibile lo scooter
PREZZO E DISPONIBILITÀ
Con il nuovo X-Town S 350, Kymco propone dunque un'alternativa dal carattere più sportivo all'interno della propria offerta GT, mantenendo una base tecnica già conosciuta e puntando su un'immagine più contemporanea. La ricetta è quella di uno scooter concreto, con una dotazione completa e senza particolari complicazioni, pensato per accompagnare il proprietario durante tutta la settimana e non soltanto nel tragitto casa-lavoro. Prezzo, colorazioni e data di arrivo sul mercato italiano sono ancora da comunicare.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.