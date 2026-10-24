Kymco X-Town S 350: il GT cambia look, ma non perde la sostanza

Non tutti cercano uno scooter dall'aspetto avventuroso, così come non tutti vogliono rinunciare alla praticità per avere un mezzo dall'immagine più sportiva. Il nuovo Kymco X-Town S 350, presentato a EICMA 2026, prova a mettere d'accordo queste esigenze, reinterpretando la formula del Gran Turismo attraverso un design più moderno e una dotazione pensata per affrontare tanto il traffico quotidiano quanto le gite fuori porta. La base di partenza è quella, collaudata, dell'apprezzato Downtown, ma l'X-Town S punta a distinguersi soprattutto per un'estetica più atletica, una firma luminosa dedicata e una serie di accorgimenti che promettono di semplificare la vita a bordo.

Kymco X-Town S 350: a EICMA 2026 debutta il nuovo scooter di Taiwan

DESIGN: UNA X PER FARSI RICONOSCERE

Il nuovo X-Town S 350 abbandona le forme più tradizionali degli scooter GT in favore di linee tese e superfici scolpite, che accentuano il senso di verticalità del veicolo. Il frontale appare più sviluppato verso l'alto, mentre le fiancate e la coda contribuiscono a rendere la silhouette più dinamica.

A caratterizzarlo è soprattutto la nuova firma luminosa a X, ripresa sia davanti sia dietro. All'anteriore viene disegnata dalle luci diurne DRL, mentre al posteriore trova continuità nel gruppo ottico. Tutto l'impianto di illuminazione è Full LED. Un dettaglio stilistico che dà personalità al nuovo modello, rendendolo immediatamente riconoscibile anche al buio.

Kymco X-Town S 350: motore monocilindrico di 321 cc, con potenza di circa 28 CV

LA TECNICA: IL CUORE È QUELLO DEL DOWNTOWN

Sotto le nuove forme troviamo una piattaforma tecnica condivisa con il Downtown, a partire dal motore monocilindrico da 321 cc, quattro valvole, raffreddato a liquido e alimentato a iniezione elettronica. La potenza massima è di 27,9 CV a 7.000 giri/min, mentre la coppia è di 30,8 Nm a 5.500 giri/min. Numeri che collocano l'X-Town S 350 tra gli scooter di media cilindrata pensati per un utilizzo trasversale, dagli spostamenti urbani ai trasferimenti extraurbani.

La ciclistica prevede una forcella telescopica all'anteriore e una coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico, soluzione utile per adattare l'assetto quando si viaggia in coppia o con il bagaglio. Le ruote in lega sono da 15 pollici davanti e 14 dietro, con pneumatici rispettivamente da 120/70 e 140/70. L'impianto frenante utilizza un disco su entrambe le ruote, assistito dall'ABS, mentre tra gli aiuti elettronici figura anche il controllo di trazione TCS disinseribile. Il peso in ordine di marcia è di 187 kg, l'interasse misura 1.500 mm e la sella si trova a 800 mm da terra. Il serbatoio ha una capacità di 13 litri.

Kymco X-Town S 350: il display TFT a colori è ben visibile e ricco di informazioni

COMFORT E PRATICITÀ: TUTTO QUELLO CHE SERVE A UN GT

Se il design è l'elemento che distingue maggiormente l'X-Town S dal Downtown, la dotazione conferma invece la sua vocazione da scooter gt. Dietro al manubrio trova posto un ampio display TFT, pensato per rendere facilmente consultabili le informazioni di viaggio. Non manca il sistema keyless, mentre il parabrezza regolabile manualmente permette di modificare la protezione aerodinamica in funzione delle proprie esigenze.

Interessante anche l'attenzione riservata ai piccoli oggetti che ci si porta dietro ogni giorno. Nel retroscudo sono presenti due vani portaoggetti, ai quali si aggiunge il vano sottosella. Kymco ha previsto inoltre una soluzione particolarmente pratica per chi utilizza spesso smartphone e altri dispositivi elettronici: le prese USB sono due, una collocata nel cassettino del retroscudo e l'altra direttamente nel vano sottosella. In questo modo è possibile ricaricare un dispositivo anche mentre rimane riposto al sicuro sotto la seduta.

Una serie di accorgimenti che, insieme alla possibilità di regolare il parabrezza e il precarico degli ammortizzatori, rende l'X-Town S un mezzo pensato per adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo.

Kymco X-Town S 350: la firma luminosa a X rende più riconoscibile lo scooter

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Con il nuovo X-Town S 350, Kymco propone dunque un'alternativa dal carattere più sportivo all'interno della propria offerta GT, mantenendo una base tecnica già conosciuta e puntando su un'immagine più contemporanea. La ricetta è quella di uno scooter concreto, con una dotazione completa e senza particolari complicazioni, pensato per accompagnare il proprietario durante tutta la settimana e non soltanto nel tragitto casa-lavoro. Prezzo, colorazioni e data di arrivo sul mercato italiano sono ancora da comunicare.

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